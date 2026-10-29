Operatorul susține că nu-și mai permite să achite facturile pentru combustibil din cauza prețurilor care au crescut vertiginos după declanșarea războiului împotriva Iranului.

Pasagerii au fost nevoiți să-și strângă lucrurile și să debarce în Cambodgia, unde vor rămâne până când compania va găsi o soluție pentru ei.

Pasagerii au fost nevoiți să abandoneze croaziera

Vasul „MV Odyssey” a pornit la drum în urmă cu doi ani, într-o călătorie în jurul lumii care ar fi trebuit să dureze trei ani și jumătate. Avea la bord 203 de pasageri – cei mai mulți pensionari. Toți au fost extrem de dezamăgiți când au aflat că trebuie să debarce în Cambodgia.

Carol Larson, pasager: „Văd pe cineva și izbucnesc în lacrimi. A fost o experiență extraordinară.”

Crystal Lavering, pasager: „Mergeam cu bastonul când m-am îmbarcat pe navă, după ce m-am îmbolnăvit de COVID. Acum mă deplasez singură peste tot. Pe această navă vii să trăiești cu adevărat.”

Unii pasageri și-au vândut casele pentru a locui pe navă

Operatorul navei le oferea celor interesați posibilitatea de a „transforma Odyssey în locuința lor permanentă”. Pasagerii și-au cumpărat cabine la un preț de pornire de 230 de mii de euro, care rămân în proprietatea lor pentru întreaga durată de viață a navei.

Frances Paroissien, pasager: „Nu mai am casă și nici afacere în Australia, pentru că le-am vândut pentru a-mi cumpăra locul pe această navă. Așa că trebuie să găsesc unde să locuiesc în următoarele câteva luni, până când se va decide dacă ne putem întoarce la bord sau dacă va trebui să găsim o altă soluție.”

Operatorul navei, compania Villa Vie Residences din Florida, a precizat că, în loc de 1.800 de dolari per cabină, a ajuns să cheltuiască între 6 mii și 8 mii de dolari pentru carburant. Și că nu poate pasa cheltuielile pasagerilor, dar nici nu le poate susține din propriul buget.

Carol Larson, pasager: „Îl consider în mare parte responsabil pe Donald Trump, dar cred că a existat și o gestionare financiară mai puțin riguroasă.”

Pasagerii spun că au fost lăsați să se descurce singuri

Pasagerii spun că nu au primit niciun fel de sprijin și au fost nevoiți să se descurce pe cont propriu, după ce au fost anunțați cu doar șapte ore înainte că trebuie să debarce.

Paul Montoya, pasager al navei MV Odyssey: „Comunicatul lor de presă spunea că au asigurat cazare pentru toți cei de pe navă. Nu au făcut asta. A trebuit să ne ocupăm singuri să ne găsim cazare.”

Unii dintre cei rămași fără casă trag acum speranță că pasagerii se vor organiza și vor cumpăra ei vasul ca să poată călători în jurul lumii.