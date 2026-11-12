Au investit economii importante, unii și-au vândut casele și s-au mutat pe nava Odyssey, transformată într-un adevărat oraș plutitor. La doi ani de la plecare, însă, aventura s-a încheiat neașteptat. Pasagerii au fost obligați să debarce în Cambodgia, iar unii au fost nevoiți să lase în urmă obiecte personale și amintiri de familie, scrie Corriere della Sera.

Compania Villa Vie Residences le promisese o viață pe mare, la bordul unei nave construite în 1993 și amenajate cu restaurante, spa și piscină. Planul era ca vasul să ajungă în 147 de țări, cu 425 de opriri în trei ani și jumătate, după care să reia traseul în jurul lumii.

Oferta se adresa celor care voiau să locuiască permanent pe navă. Cabinele pentru întreaga perioadă de funcționare a vasului, estimată de companie la cel puțin 15 ani, costau între 120.000 și 440.000 de dolari, la care se adăugau 3.500 de dolari lunar. Exista și un pachet de 600.000 de dolari pentru un cuplu, numit „Endless Horizons”, care permitea locuirea la bord până la moartea ultimului titular, fără taxe lunare.

Pasagerii au primit ordin să părăsească nava în câteva ore

Odyssey plecase din Belfast pe 3 octombrie 2024. Pe 27 octombrie 2026, la ora 7 dimineața, pasagerii au primit un mesaj prin care erau anunțați că trebuie să coboare de pe navă până la ora 14.00. Compania susține că le oferise un preaviz de 24 de ore, însă timpul nu a fost suficient pentru toată lumea.

După debarcarea în portul Sihanoukville, în Cambodgia, mulți dintre foștii pasageri au fost nevoiți să își găsească rapid cazare la hotel.

Costurile tot mai mari au afectat afacerea

Dificultățile companiei ar fi început odată cu creșterea prețurilor la combustibil. Cheltuielile lunare cu carburantul pentru fiecare cabină au urcat de la 1.800 la 8.000 de dolari. Pentru a face față situației, compania a redus excursiile, a încetinit deplasările și a prelungit opririle în porturi.

Experiența de la bord s-a degradat treptat. Lynn Montoya, în vârstă de 64 de ani, din Wyoming, a povestit pentru Daily Mail că uneori pasagerii aflau cu doar câteva ore înainte de plecare că nava nu avea suficienți bani pentru a-și continua călătoria. În plus, internetul și televiziunea funcționau cu întreruperi, iar calitatea mâncării s-a înrăutățit.

Pasagerii au ajuns să strângă bani pentru a ajuta compania să își continue activitatea. Potrivit relatării lui Montoya, în aprilie, 22 dintre ei au împrumutat firmei 2,2 milioane de dolari, cu promisiunea că vor primi suma înapoi, împreună cu dobândă. Banii nu ar fi fost returnați. Ulterior, compania ar fi solicitat alte împrumuturi, de 1,5 milioane de dolari în septembrie și 360.000 de dolari în octombrie.

Problemele financiare au afectat și echipajul. Pentru că salariile marinarilor întârziau, pasagerii au contribuit inclusiv cu bani pentru cei 128 de membri ai echipajului. Potrivit CBS, un pasager a achitat din propriul buzunar 400.000 de dolari pentru motorină, în timpul unei opriri la Singapore. În Hong Kong, nava ar fi fost reținută din cauza unei datorii de 168.000 de dolari.

Situația era dificilă chiar și în condițiile în care toate cabinele ar fi fost ocupate. Tot CBS relatează că nava pierdea aproximativ 600.000 de dolari lunar. Cu toate acestea, în iulie, Villa Vie anunțase un proiect pentru o a doua navă, Legacy, care urma să fie lansată în 2029, sub sloganul „Două nave. Un orizont fără sfârșit”. Opt zile mai târziu, pasagerii aflau că afacerea risca să se oprească.

În prezent, compania caută investitori și ia în calcul o restructurare. Deocamdată, nu este clar ce se va întâmpla cu nava Odyssey și nici dacă foștii pasageri își vor recupera banii. Pentru cei care își imaginaseră că vor locui pe mare până la sfârșitul vieții, aventura s-a încheiat într-un port din Cambodgia, departe de promisiunea unei călătorii fără griji.