Reprezentanții firmei transmit că până în acest moment datele utilizatorilor nu au fost afectate. Ei lucrează cu specialiști în securitate cibernetică pentru a remedia problemele și au informat, totodată, și autoritățile competente.

Incidentul cibernetic a fost descoperit de echipa IT a librăriei joia trecută atunci când angajații au observat ceva suspect la serverul secundar al companiei. Cinci zile mai târziu, reprezentanții Cărturești au decis să suspende temporar site-ul, dar și aplicația din motive de siguranță. Nu funcționează nici programul de loialitate și nu pot fi folosite nici voucherele pe care reprezentanții companiei spun că le vor prelungi până la finalul anului.

Client: „Am cont de foarte mult timp. Îl folosesc destul de frecvent. Am înțeles că a fost ceva incident. Sperăm să ne fie în siguranță datele”.

Ana Niculescu, managerul de comunicare al Cărturești: „Din investigațiile noastre de până acum nu există niciun indiciu că datele lor ar fi fost accesate. Datele lor bancare nu sunt deținute de noi, datele lor bancare sunt deținute de procesatorul de plăți, deci nu este niciun pericol ca ele să fi fost accesate”.

Ca să remedieze problema, compania a apelat inclusiv la serviciile unor specialiști cibernetici.

Mircea Șerdin, consultant IT: „Orice atacator are cele din urmă o motivație financiară. Va căuta fie să găsească potențiale surse financiare directe, cum ar veni date de carduri de plată. Dacă acestea nu sunt disponibile cer companiei să plătească o sumă pentru a le debloca, fie caută date personale, cum ar fi multitudinea de date pe care Cărturești, presupun că le deține despre clienții săi, care apoi pot fi folosite în alte escrocherii”.

În bazele Cărturești se află datele a sute de mii de oameni. Cu toții au primit un mesaj de avertizare cu privire la acest incident.

Corespondent Pro TV: „Clienții sunt sfătuiți să ignore mesajele sau e-mail-urile pe care le primesc din partea librăriei și să nu cadă astfel în capcana hackerilor care le cer date personale sau datele cardului bancar. Totodată, în momentul în care platformele online vor fi restabilite, ar fi bine să-și schimbe parolele”.

Este și îndemnul specialiștilor cibernetici care atrag atenția că numărul atacurilor e în creștere, iar site-urile vizate sunt diverse. Tocmai de aceea ar fi bine să fie precauți cu datele pe care le dau și cui răspund la telefon. Pe de altă parte, rămâne în sarcina companiilor să își securizeze aplicațiile și platformele pentru că atacatorii, ajutați de inteligența artificială, devin tot mai inventivi.