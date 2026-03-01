Moartea lui Khamenei constituie ''o încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului, o ignorare a obiectivelor şi a principiilor Cartei Naţiunilor Unite şi a normelor fundamentale ale relaţiilor internaţionale'', a indicat MAE chinez într-un comunicat.

Această condamnare a intervenit la scurt timp după ce media chineze au evocat un apel telefonic între şeful diplomaţiei chinez Wang Yi şi omologul său rus Serghei Lavrov.

În cursul acestei discuţii, Wang Yi a declarat că ''moartea flagrantă a unui lider suveran şi incitarea la o schimbare de regim'' din partea SUA şi a Israelului sunt ''inacceptabile''.

La rândul său, Coreea de Nord a calificat duminică drept ''ilegale'' loviturile americano-israeliene contra Iranului, afirmând că ele arată natura de ''bătăuş'' a SUA şi Israelului.

''Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) condamnă în termenii cei mai puternici actul de bătăuş neruşinat comis de SUA şi Israel'', a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Phenian. Potrivit acestuia, SUA şi Israel au ales să ''abuzeze de forţa militară pentru a-şi satisface ambiţiile egoiste şi hegemonice''.