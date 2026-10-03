Agenţia trece în revistă informaţiile privind proiectul de buget prezentat Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, la mai bine de patru ani şi jumătate de la lansarea ofensivei la scară largă împotriva Ucrainei, notează Agerpres.

Mai mulţi bani pentru apărare

Guvernul intenţionează să cheltuiască o sumă record de 17.100 de miliarde de ruble (181 de miliarde de euro la cursul de schimb actual) pentru apărare în 2027, cu 26% mai mult decât suma bugetată pentru acest an.

Bugetul pentru apărare va reprezenta mai mult decât sănătatea, educaţia şi asistenţa socială la un loc, reprezentând o treime din cheltuielile publice totale.

Deşi se aşteaptă ca finanţarea militară să scadă în 2028 şi 2029, Rusia a depăşit în mod repetat proiecţiile de la începutul războiului.

Sumele "totale publicate reprezintă doar o primă propunere în negocierile dintre Ministerul Finanţelor şi establishmentul de securitate", a avertizat săptămâna trecută într-un articol Aleksandr Koliandr, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene

Cheltuielile reale sunt secrete şi s-ar putea dovedi a fi mai mari decât cifrele din buget, a subliniat el.

Mai puţine cheltuieli sociale

Deşi ministrul finanţelor, Anton Siluanov, a descris săptămâna trecută asistenţa socială drept o "prioritate", alături de apărare, cheltuielile pentru programele sociale vor fi de fapt reduse.

Cheltuielile pentru sănătate şi educaţie sunt estimate să scadă cu peste 5% faţă de proiecţiile iniţiale din 2027, iar cheltuielile pentru programe sociale cu peste 6%.

Printre acestea din urmă se numără programul federal pentru cancer, care se aşteaptă să piardă aproximativ 97% din finanţarea publică.

"Guvernul reduce salariile din sectorul public şi numărul funcţionarilor publici, reducând în acelaşi timp drastic proiectele de infrastructură, inclusiv construcţiile şi lucrările rutiere", a remarcat editorialistul Boris Grozovski, marţi, într-un articol pentru publicaţia media Vajnie Istorii.

În acelaşi timp, guvernul propune creşteri de impozite, în special pentru creditele bancare şi vânzările de proprietăţi imobiliare.

Şi datoria?

Rusia, care a făcut din prudenţa fiscală o prioritate de la venirea la putere a preşedintelui Vladimir Putin, a înregistrat deficit bugetar în fiecare an de la începutul războiului, în 2022.

În 2027, se aşteaptă ca aceasta să ajungă la aproximativ 5.400 de miliarde de ruble (57,2 miliarde de euro), cu 70% mai mult decât se anticipase pentru anul viitor în bugetul precedent.

Se aşteaptă ca datoria publică să depăşească 20% din PIB în 2027. Acesta este un nivel scăzut conform standardelor internaţionale, dar dincolo de ceea ce Ministerul Finanţelor de la Moscova consideră a fi "prudent".

În acelaşi timp, se aşteaptă ca statul să împrumute cu aproximativ 43% mai mult în 2027 decât se preconizase iniţial pentru 2026.

"Nu sunt destui bani", a rezumat Boris Grozovski. "Guvernul transmite un semnal tuturor: nu vă bazaţi pe fondurile bugetare; acestea vor merge la cei care au absolută nevoie de ele", a adăugat el.