''Va fi o reuniune online a miniştrilor afacerilor externe din Consiliul de Cooperare a Golfului (Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Kuweit, Oman, Qatar şi Bahrein) ca urmare a închiderii aeroporturilor'', a declarat un diplomat din Golf, care a solicitat anonimatul.

Discuţiile se vor referi la ''atacurile iraniene contra statelor din Golf şi la coordonarea în vederea unui răspuns unificat'', a precizat el, în timp ce un alt diplomat din Golf a confirmat aceste informaţii.

Trei persoane au fost ucise în atacurile Iranului asupra statelor arabe vecine

Pe de altă parte, trei persoane au fost ucise şi 58 rănite în Emiratele Arabe Unite (EAU) în loviturile efectuate începând de sâmbătă de Iran împotriva ţărilor arabe din Golf.

Cele trei persoane decedate sunt un pakistanez, un nepalez şi un bengalez, a precizat Ministerul Apărării al EAU. Acesta a adăugat că a detectat 165 de rachete balistice, dintre care 152 au fost distruse, precum şi două rachete de croazieră.