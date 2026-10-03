Iată motivul pentru care ceapa ne face să plângem atunci când o tocăm și cum să eviți acest lucru când gătim cu acest ingredient atât de folosit în preparate.

Ce se întâmplă când tai o ceapă

Ceapa este un bulb care se dezvoltă sub pământ. În mediul subteran în care crește ceapa trăiesc animale precum șoarecii de câmp, care se hrănesc cu rădăcini, tuberculi și bulbi.

Pentru a se proteja de acestea, ceapa are un mecanism de apărare care o ajută să se protejeze de animalele înfometate pe măsură ce crește.

Atunci când coaja cepei este deteriorată, aceasta eliberează enzime și acid sulfenic. Acești compuși se combină și formează oxidul de S-propanetial, un gaz iritant.

Oxidul de S-propanetial este un agent lacrimogen, ceea ce înseamnă că provoacă lăcrimarea atunci când intră în contact cu ochii. Când ajunge în contact cu pelicula de apă care acoperă și protejează globul ocular, oxidul de S-propanetial se transformă în acid sulfuric.

De ce lăcrimăm la ceapă

La fel ca ceapa, și ochii au un mecanism de apărare menit să îi protejeze. Atunci când nervii din fiecare ochi detectează un agent lacrimogen, aceștia stimulează producerea de lacrimi pentru a-l îndepărta.

Unele persoane sunt mai predispuse să lăcrimeze atunci când taie ceapă decât altele. Dacă ești sensibil sau alergic la ceapă ori la alte plante din familia Allium, reacția poate fi mai intensă și poate include simptome precum:

• urticarie

• mâncărime

• furnicături

De ce unele soiuri de ceapă ne fac să plângem mai mult decât altele

Există mai multe tipuri de ceapă, inclusiv unele care provoacă mai puțină lăcrimare.

Cepele care produc cea mai intensă reacție chimică au un conținut ridicat de compuși care conțin sulf. Printre acestea se numără ceapa galbenă, roșie și albă.

Soiurile mai dulci, precum ceapa verde, conțin mai puțin sulf, au un gust mai puțin intens și provoacă, în cazul majorității oamenilor, mai puține lacrimi.

Prin modificări genetice, cercetătorii din domeniul agriculturii au creat și soiuri de ceapă care nu provoacă lăcrimare. Deși nu sunt încă produse pe scară largă, cepele fără lacrimi, numite Sunions, pot fi găsite în anumite magazine specializate.

Top metode verificate prin care poți tăia ceapa fără să mai verși o lacrimă

Mai întâi, trebuie să ții cont de faptul că perioada în care păstrezi ceapa îi influențează intensitatea și capacitatea de a provoca lăcrimare. Ceapa proaspătă este mai puțin predispusă să provoace lacrimi decât cea păstrată o perioadă mai îndelungată.

Iată și alte câteva metode prin care poți reduce lăcrimarea atunci când tai ceapă:

Taie ceapa corect

Modul în care tai ceapa poate contribui, într-o anumită măsură, la reducerea lăcrimării.

Unii bucătari recomandă să feliezi ceapa în direcția opusă corpului, astfel încât vaporii eliberați să nu ajungă direct în ochi.

Indiferent de modul în care o tai, încearcă să eviți să tai ceapa în apropierea rădăcinii. Aceasta este zona care conține cea mai mare concentrație de compuși sulfurați care pot provoca lăcrimarea.

Folosirea unui cuțit bine ascuțit poate fi, de asemenea, de ajutor. Cu cât cuțitul este mai ascuțit, cu atât deteriorează mai puțin ceapa și, prin urmare, se eliberează mai puține substanțe iritante în aer.

Folosește apă

Pentru a reduce sau chiar elimina lăcrimarea provocată de ceapă, poate fi util să reduci cantitatea de compuși sulfurați din ceapă. Pentru a face acest lucru, încearcă să pui ceapa într-un bol cu apă și gheață timp de 30 de minute înainte să o tai.

Unele persoane preferă, de asemenea, să taie ceapa în timp ce aceasta este scufundată în apă rece. Trebuie doar să ții cont că, dacă o pui udă în ulei încins, într-o tigaie, aceasta poate sfârâi și împroșca puternic.

Alte persoane consideră că ochii sunt mai puțin iritați dacă lasă apa să curgă în timp ce taie ceapa.

Protejează-te de vapori

Încearcă să folosești un ventilator pentru a pune aerul în mișcare sau poartă ochelari de protecție atunci când pregătești ceapa.

De asemenea, poate fi util să lucrezi sub hotă, deoarece aceasta ajută la ventilarea aerului.

O metodă veche spune să ții în gură o bucată de pâine albă în timp ce tai ceapa, pornind de la ideea că pâinea ar absorbi vaporii eliberați de ceapă. Nu există dovezi că această metodă funcționează, dar o poți încerca.

Oricât de usturătoare ar fi, ceapa provoacă doar un disconfort temporar și nu este periculoasă pentru ochi, conform Healthline.

Chiar și așa, este bine să calmezi rapid ochii iritați și care ustură pentru a reduce roșeața și disconfortul. Iată câteva metode care pot ajuta la reducerea lăcrimării provocate de ceapă:

• Mărește distanța sau pune o barieră între tine și ceapa crudă pe care o tai. Pune ceapa tăiată sub un vas de sticlă sau mărește distanța dintre tine și zona în care lucrezi.

• Clătește-ți ochii cu apă rece și curată.

• Pune o compresă rece sau felii de castravete pe ochi pentru a reduce iritația.

• Folosește picături lubrifiante pentru ochi pentru a ajuta la îndepărtarea substanțelor iritante.

• Încearcă și alte remedii pentru ochii iritați, precum comprese din vată îmbibată cu gel de aloe vera și apă sau picături oftalmice sterile cu ulei de ricin.