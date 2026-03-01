„Consiliul interimar de conducere și-a început activitatea (...). Vom continua din toate puterile noastre pe calea trasată de imamul Khomeyni”, fondatorul Republicii islamice, a anunțat într-un mesaj video difuzat de televiziunea de stat iraniană Massoud Pezeshkian.

Președintele Masoud Pezeshkian este unul dintre cei trei membri ai Consiliului.

Șeful puterii judiciare Gholam Hossein Mohseni Ejehei și ayatollahul Ali Reza Arafi sunt ceilalți doi membri ai Consiliului.

Republica islamică „va zdrobi cu forță bazele inamicului”, a amenințat președintele iranian.

Massoud Pezeshkian a apărut duminică la televiziune pentru prima oară de la lansarea ofensivei israeliano-americane.

El a promis anterior, într-o declarație citită la televiziune, să răzbune moartea liderului suprem, ”un drept și o datorie legitimă” a Republicii islamice.

Un nou lider suprem va fi ales în una-două zile, a anunțat ministrul iranian de Externe Abbas Araghch, relatează The Associated Press.

Șeful diplomației iraniene a făcut acest anunț într-un interviu acordat duminică postului Al Jazeera.

Liderul suprem iranian Khamenei ar fi fost ucis

Liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, susțin mai multe surse israeliene și americane. Informația a fost prezentată inclusiv de către premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Israelul a obţinut confirmarea că liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile de sâmbătă, potrivit a două surse israeliene familiarizate cu situaţia, relatează și CNN.

Una dintre surse a declarat că Israelul a obţinut o fotografie cu trupul neînsufleţit al ayatollahului Ali Khamenei. A doua sursă a precizat că se pregăteşte un anunţ oficial.