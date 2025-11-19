Momentul în care mai mulți hoți au furat un bancomat, l-au legat de mașină și l-au târât prin centrul unui oraș din Italia

Stiri externe
19-11-2025 | 19:37
furt italia

Un furt demn de un scenariu de film s-a petrecut în Casalnuovo, un oraș din provincia Napoli, unde hoții au sustras un bancomat, l-au legat de mașina lor și au fugit, târându-l prin centrul localității, scrie fanpage.it.

autor
Mihaela Ivăncică

Incidentul a fost filmat de un localnic, care a postat imaginile pe rețelele sociale.

Furtul a avut loc în noaptea dintre duminică și luni, când hoții au intrat în sucursala BDM Banca de pe Corso Umberto, situată în centrul orașului Casalnuovo.

După ce au reușit să deschidă bancomatul, l-au legat cu o frânghie la spatele mașinii și au pornit la fugă, târând seiful greu prin străzile orașului. În timpul evadării, hoții au avariat mai multe mașini parcate, iar resturi de la bancomat au fost împrăștiate pe asfalt.

Citește și
Paul Gheorghe
Cum ar fi furat un senator ales pe listele SOS rucsacul cu bani al unui puști în Piatra Neamț. „Este o confuzie și punct”

Autoritățile locale au intervenit rapid la fața locului, au securizat zona și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Deocamdată nu se știe câți hoți au fost implicați în furt și nici valoarea exactă a bunurilor furate. În zonă sunt camere de supraveghere care ar putea oferi informații suplimentare pentru identificarea infractorilor.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Premierul Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Sursa: fanpage.it

Etichete: italia, furt, bancomat,

Dată publicare: 19-11-2025 19:37

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Un minor de 17 ani și alți patru tineri, reținuți pentru jaf. Ar fi furat din societăți comerciale și de la o biserică
Stiri actuale
Un minor de 17 ani și alți patru tineri, reținuți pentru jaf. Ar fi furat din societăți comerciale și de la o biserică

Un adolescent de 17 ani şi alţi patru tineri au fost reţinuţi de poliţiştii hunedoreni pentru furt din societăţi comerciale şi de la o biserică, informează, duminică, IPJ Hunedoara.

Cum ar fi furat un senator ales pe listele SOS rucsacul cu bani al unui puști în Piatra Neamț. „Este o confuzie și punct”
Stiri actuale
Cum ar fi furat un senator ales pe listele SOS rucsacul cu bani al unui puști în Piatra Neamț. „Este o confuzie și punct”

Un senator din Parlamentul României este acuzat că a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț rucsacul unui băiat.

O tânără care voia să intre în România a rămas fără mașină. Controlul de rutină a scos la iveală ceva neașteptat
Stiri actuale
O tânără care voia să intre în România a rămas fără mașină. Controlul de rutină a scos la iveală ceva neașteptat

Un autoturism furat din Belgia în urmă cu două luni şi căutat de autorităţi a fost descoperit de poliţiştii de frontieră în Punctul Albiţa.

Femeie din Bacău, jefuită de indivizi cărora le-a permis accesul în locuință. Hoții i-au furat bijuterii de 40.000 de euro
Stiri actuale
Femeie din Bacău, jefuită de indivizi cărora le-a permis accesul în locuință. Hoții i-au furat bijuterii de 40.000 de euro

Încrederea în doi necunoscuți a costat-o scump pe o femeie de 35 de ani din Bacău. Mai exact, 200.000 de lei.

Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Stiri externe
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

Un român a furat două perechi de șosete dintr-un magazin din Italia și a fost judecat în regim de urgență. El a fost condamnat ulterior la opt luni de închisoare și a primit o amendă de 300 de euro.

Recomandări
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro
Stiri actuale
Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro

O investigație comună a procurorilor din România și Italia a dus la reținerea a 19 suspecți din Iași acuzați că au exploatat sexual, zeci de tinere românce, atât în Peninsulă, cât și în alte state europene.

Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat
Stiri Politice
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Noiembrie 2025

49:33

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28