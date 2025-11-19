Momentul în care mai mulți hoți au furat un bancomat, l-au legat de mașină și l-au târât prin centrul unui oraș din Italia

Un furt demn de un scenariu de film s-a petrecut în Casalnuovo, un oraș din provincia Napoli, unde hoții au sustras un bancomat, l-au legat de mașina lor și au fugit, târându-l prin centrul localității, scrie fanpage.it.

Incidentul a fost filmat de un localnic, care a postat imaginile pe rețelele sociale.

Furtul a avut loc în noaptea dintre duminică și luni, când hoții au intrat în sucursala BDM Banca de pe Corso Umberto, situată în centrul orașului Casalnuovo.

După ce au reușit să deschidă bancomatul, l-au legat cu o frânghie la spatele mașinii și au pornit la fugă, târând seiful greu prin străzile orașului. În timpul evadării, hoții au avariat mai multe mașini parcate, iar resturi de la bancomat au fost împrăștiate pe asfalt.

Rubano un bancomat e lo trascinano via con l'auto. E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Casalnuovo (Napoli), danneggiati arredi urbani e altre vetture #ANSA pic.twitter.com/Y1iH6wBFWR — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 18, 2025

Autoritățile locale au intervenit rapid la fața locului, au securizat zona și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Deocamdată nu se știe câți hoți au fost implicați în furt și nici valoarea exactă a bunurilor furate. În zonă sunt camere de supraveghere care ar putea oferi informații suplimentare pentru identificarea infractorilor.

