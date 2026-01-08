Rusia nu este de acord cu planul european de desfăşurare a unei Forţe Multinaţionale în Ucraina

Rusia acuză joi Kievul şi aliaţii săi de faptul că constituie o ”axă a războiului” prin declaraţii ”militariste”, în urma acordului acestora de a desfăşura o Forţă Multinaţională în Ucraina la sfârşitul războiului.

Astfel s-a făcut un duş rece speranţelor unei soluţionări pe cale diplomatică a conflictului, relatează AFP.

Moscova continuă, în paralel, să bombardeze Ucraina, ţintitnd în special infrastructuri energetice.

Peste un milion de locuitori din centrul Ucrainei au fost privaţi joi de apă şi căldură, la temperaturi glaciale, în urma unor atacuri nocturne cu dornă.

”Noile declaraţii militariste ale aşa-zisei Coaliţii a Voluntarilor şi regimului de la Kiev reprezintă o adevărată «axă a războiului»”, a denunţat o purtătoare de cuvânt a diplimaţiei ruse, Maria Zaharova.

Aceasta este prima reacţie a Moscovei după summitul pe tema garanţiilor de securitate oferite Ucrainei care a reunit marţi, la Paris, liderii celor 35 de state membre ale Coaliţiei Violuntarilor, în principal europene, la care a participat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ei s-au pus de acord să desfăşoare o Forţă Multinaţională în Ucraina şi să participe la supravegherea unei potenţiale încetări a focului sub ”leadershipul” american, după încheierea unui ipotetic acord cu Rusia.

Regatul Unit şi Franţa au semnat cu această ocazie o ”Declaraţie de intenţie” cu Ucraina, în care se declară pregătite să desfăşoare militari britanici şi francezi pentru a menţine pacea, în cazul unei încetări a focului.

”Toate aceste unităţi şi instalaţii vor fi considerate ţinte militare legitime ale forţelor armate ale Rusiei. Aceste avertismente au fost repetate în mai multe rânduri la cel mai înalt nivel şi rămnân de actualitate”, a declarat Maria Zaharova.

Garanții americane

Rusia a averrtizat în mai multe rânduri că orice desfăşurare militară occidentală în Ucraina va constitui, pentru ea, o linie roşie.

Statele Unite nu au semnat ”Declaraţia de la Paris”, iar conturul precis al angajamentului lor militar rămâne în continuare vag.

Volodimir Zelenski a anunţat însă joi că documentul privind garanţiile de securitate oferite de către Washington Ucrainei este ”practic gata” să fie supus aprobării lui Donald Trump.

Miercuri, preşedintele ucrainean şi-a exprimat regretul faţă de faptul că ”nu a primit un răspuns clar” din partea aliaţilor săi europeni cu privire la felul în care aceştia vor reacţiona în mod concret în cazul unui nou atac rus în Ucraina după sfârşitul războiului lansat în 2022.

Volodimir Zelenski a apreciat de asemenea că Ucraina este necesar să-şi menţină, pentru a-şi asigura securitatea, o armată de 800.000 de oameni, adică de două ori mai mare decât armatele franceză şi britanică la un loc, care să fie ”dotată cu armament adecvat”.

Pe teren, în urma unui nou atac rus, peste un milion de gospodării din regiunea Dnipropetrovsk, situată în centrul Ucrainei, au fost privaţi joi de apă şi electricitate, potrivit autorităţilor.

Încercări de a ”Frânge Ucraina”

În noaptea de miercuri spre joi, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Vladîslav Gaivanenko, a anunţat că o ”infrastructură critică ce alimenta cu electricitatea cea mai mare parte a regiunii” a fost ”avariată” în atacuri ruse.

”Războiul Rusiei este îndreptat în mod specific împotriva poporului nostru, împotriva vieţii în Ucraina - o încercare de a frânge Ucraina”, a denunţat Zelenski.

Potrivit furnizorului de energie DTEK, aproximativ 600.000 de gospodării erau private în continuare de electricitate joi la prânz în regiunea Dnipropetrovsk.

După dezvăluirea, la sfârşitul lui noiembrie, a unui plan propus de către Washington, eforturile diplomatice de pune capăt celui mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial s-au intensificat, în principal între Kiev şi Occident.

Rusia continuă, la rândul ei, să ceară o retragere a forţelor ucrainene din aproximativ 20% din suprafaţa regiunii Doneţk (est) pe care le controlează în continuare şi un angajament constrângător juridic al Ucrainei de a nu adera la NATO.

La sfârşitul lui decembrie, preşedintele rus Vladimir Putin a dat asigurări că Rusia îşi va atinge obiectivele, pe cale diplomatică sau cu armele.

Pe teren, forţele ruse, mai numeroase şi mai bine echipate, îşi continuă înaintarea.

Joi, Ministerul rus al Apărării a revendicat cucerirea localităţii Braţlav, în sudul regiunii Dnipropetrovsk.

Site-ul de cartografie militară DeepState, apropiat armatei ucrainene, a anunţat miercuri seara că trupe ruse au cucerit localităţile Andriivka, în regiunea Sumî (nord-est) şi Novomarkove, în regiunea Doneţk (est).

