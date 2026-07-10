Un hublou s-a spart, iar un pasager a fost cât pe-aci să fie tras în afara aeronavei.

Potrivit unor martori, hubloul s-ar fi spart după ce a fost lovit de o bucată desprinsă din motor. Cabina s-a depresurizat, iar toate măștile de oxigen au căzut.

Pasagerul aflat lângă hubloul spart era un cetățean sârb în vârstă de 60 de ani. Nu avea cuplată centura de siguranță. Două tinere care erau așezate lângă el s-au repezit să-l țină și l-au readus în scaun. Bărbatul a scăpat doar cu răni superficiale la ceafă.

Incidentul, care a iscat panică și țipete, s-a produs după aproximativ o oră de la decolare. Pilotul a reușit să întoarcă aeronava în siguranță pe aeroportul din Salonic.