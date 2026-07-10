Sub sloganul "Opriți tirania", câteva mii de persoane, potrivit portalului de știri Hvg.hu, s-au adunat în fața sediului președinției, la Castelul Buda, potrivit Agerpres.

În apelul său la acțiune, Fidesz, care a guvernat timp de 16 ani consecutivi sub conducerea lui Orban, înainte de a pierde alegerile parlamentare din aprilie, a declarat că actualul guvern "demontează statul de drept și instituționalizează tirania".

Protestatarii și-au manifestat respingerea față de un pachet de reforme constituționale prezentat parlamentului de guvernul condus de Tisza, partidul lui Magyar.

Proteste față de reforma constituțională

Proiectul de lege extinde autonomia Oficiului Judiciar Național și a Curții Supreme, stabilind totodată o limită de vârstă de 70 de ani pentru numirea unui magistrat în funcția de judecător la Curtea Constituțională.

În plus, măsurile introduse au ca obiectiv destituirea actualului președinte, Tamas Sulyok, un politician loial lui Orban, și crearea unei entități publice menite să recupereze fonduri presupus deturnate de oligarhi apropiați regimului fostului premier.

Fostul președinte ungar Janos Ader, unul dintre fondatorii Fidesz, le-a declarat protestatarilor că "modificările constituționale anunțate de guvern semnifică prăbușirea statului de drept" și urmăresc să-l înlăture pe Sulyok din funcție în mod ilegal.

La rândul său, actualul guvern susține că obiectivul reformelor este "restaurarea democrației constituționale", după ce țara s-a abătut de la standardele sale democratice fundamentale.

Guvernul promite refacerea instituțiilor

În timpul celor patru mandate consecutive la putere (2010-2026), Orban a subminat o mare parte din statul de drept din Ungaria prin centralizarea puterii, limitarea autonomiei sistemului judiciar, controlul presei și modificarea legii electorale, măsuri care au determinat Uniunea Europeană să înghețe o parte din fondurile UE alocate țării, notează EFE.

Magyar și partidul său, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare din acest an cu majoritate absolută, după o campanie în care au promis că vor demite înalți funcționari numiți de guvernul anterior, pe care i-au numit "marionetele lui Orban", vor restabili instituțiile și vor îndeplini cerințele Bruxelles-ului pentru deblocarea fondurilor comunitare.