Vorbim inclusiv despre capabilitățile avansate de apărare antirachetă, potrivit mai multor oficiali cu care a vorbit New York Times şi care au fost informați cu privire la modul în care avionul a fost modificat.
Știrea completă pe Spotmedia.ro.
Noul Air Force One, cu care președintele Donald Trump a zburat la începutul acestei săptămâni în Turcia, nu dispune de aceleași sisteme defensive care reprezentau elemente esenţiale de securitate ale vechiului avion.
Vorbim inclusiv despre capabilitățile avansate de apărare antirachetă, potrivit mai multor oficiali cu care a vorbit New York Times şi care au fost informați cu privire la modul în care avionul a fost modificat.
Știrea completă pe Spotmedia.ro.
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: air force one, donald trump,
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