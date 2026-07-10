Faptele s-au petrecut de la începutul acestui an, spun anchetatorii, iar clienții ar fi fost racolați prin intermediul unor aplicații de mesagerie.

Polițiștii au descoperit în urma cercetărilor că tinerii ar fi închiriat mai multe apartamente în regim hotelier pe care le-ar fi folosit pe post de „magazin” de cannabis și cocaină.

Întâlnirile cu clientii ar fi avut loc și în preajma unor localuri publice, unde se întâlneau față în față, dar pachetele ar fi fost lasate inclusiv în locuri ascunse de unde erau doar ridicate.

Suspecții ar fi vândut astfel diverse cantități de cocaină și canabis cu sume cuprinse între 500 si 1500 de lei. La percheziții, la domiciliile lor, anchetatorii au gsit substanțe interzise și dispozitive de stocare a datelor.

Acum tinerii au fost arestați preventiv pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de risc și mare risc.