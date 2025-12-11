Guvernul bulgar a demisionat după protestele masive din stradă

Guvernul condus de către premierul Rosen Jeleazkov şi-a prezentat în mod oficial demisia joi, un moment de cotitură în peisajul politic bulgar, în urma unei şedinţe.

Demisia a fost prezentată în mod oficial după mai multe ore de speculaţii intense ale unor observatori politici şi presei, relatează site-ul Novinite.com.

Premierul demisionar Rosen Jeleazkov a citit, într-o conferinţă de presă, o declaraţie a Cabinetului, după şedinţa Guvernului.

El a evocat „o pierdere a susţinerii politice şi nevoia restabilirii încrederii publicului” ca motive ale acestei decizii.

A subliniat că Guvernul demisionează „în interesul stabilităţii instituţionale” şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de miniştri şi partenerii de coaliţie alături de care a lucrat.

Demisia Guvernului a declanşat imediat o procedură constituţională care îi cere preşedintelui bulgar Rumen Radev să consulte grupurile parlamentare şi să mandateze formarea unui nou Guvern.

Opoziţia bulgară a cerut imediat – de la organizarea rapidă a unor noi alegeri, la formarea unui Guvern tehnocrat şi la un Guvern interimar.

Conform Constituției Bulgariei, președintele trebuie acum să inițieze consultări cu grupurile parlamentare și să decidă care forță politică va primi primul mandat de a încerca formarea unui nou cabinet. Până la finalizarea acestui proces, se așteaptă ca miniștrii lui Zhelyazkov să continue să funcționeze în regim interimar, pentru a asigura continuitatea.

Analiștii politici au comentat că demisia, deși dramatică, poate fi doar începutul unei perioade mai complexe. Negocierile de coaliție se anunță dificile, având în vedere peisajul parlamentar fragmentat și sensibilitatea crescută a publicului față de comportamentul politic. Unii experți au remarcat că alegerile anticipate rămân un scenariu probabil dacă partidele nu reușesc să ajungă la un acord funcțional.

Mii de bulgari au cerut din nou demisia guvernului

Oamenii îi reproșează guvernului eșecul de a combate corupția endemică, în condițiile în care cea mai săracă țară a UE se pregătește să treacă la euro de la 1 ianuarie 2026, relatează Reuters.

Mesaje proiectate pe Parlament și nemulțumiri puternice

Protestatarii au folosit lasere pentru a proiecta cuvintele „Demisie”, „Mafia afară” și „Alegeri corecte” pe clădirea parlamentului din centrul Sofiei.

„Cred că energia oamenilor îi va forța treptat (pe guvern) să demisioneze, deoarece sunt necesare multe reforme”, a declarat Dobri Lakov, în vârstă de 64 de ani, locuitor al Sofiei. „În primul rând, reforma judiciară. Dacă sistemul judiciar este reparat, totul va intra în ordine, absolut totul”, spune el.

Vot de neîncredere și tensiuni înainte de adoptarea euro

Protestele din capitala Sofia și din zeci de alte orașe bulgare sunt cele mai recente dintr-o serie de demonstrații continue și au loc în contextul în care Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













