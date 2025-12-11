Mii de bulgari au cerut din nou demisia guvernului, în timp ce Parlamentul se pregătește să voteze moțiunea de neîncredere

11-12-2025 | 07:24
proteste bulgaria
Getty

Parlamentul Bulgariei va organiza joi un vot de neîncredere împotriva guvernului prim-ministrului Rosen Jeleznikov, după ce mii de bulgari s-au adunat din nou miercuri seara pentru a cere demisia guvernului minoritar al ţării.

 

Ioana Andreescu

Oamenii îi reproșează guvernului eșecul de a combate corupția endemică, în condițiile în care cea mai săracă țară a UE se pregătește să treacă la euro de la 1 ianuarie 2026, relatează Reuters.

Mesaje proiectate pe Parlament și nemulțumiri puternice

Protestatarii au folosit lasere pentru a proiecta cuvintele „Demisie”, „Mafia afară” și „Alegeri corecte” pe clădirea parlamentului din centrul Sofiei.

„Cred că energia oamenilor îi va forța treptat (pe guvern) să demisioneze, deoarece sunt necesare multe reforme”, a declarat Dobri Lakov, în vârstă de 64 de ani, locuitor al Sofiei. „În primul rând, reforma judiciară. Dacă sistemul judiciar este reparat, totul va intra în ordine, absolut totul”, spune el.

Vot de neîncredere și tensiuni înainte de adoptarea euro

Protestele din capitala Sofia și din zeci de alte orașe bulgare sunt cele mai recente dintr-o serie de demonstrații continue și au loc în contextul în care Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie.

supermarket
Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135% la unele alimente, inclusiv la apă

Parlamentul Bulgariei va organiza joi un vot de neîncredere împotriva guvernului prim-ministrului Rosen Jeleznikov, al șaselea vot de acest fel de la preluarea puterii pe 15 ianuarie anul acesta.

Săptămâna trecută, guvernul și-a retras planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro, din cauza protestelor în masă. Partidele de opoziție și alte organizații au declarat că se împotrivesc planurilor de majorare a contribuțiilor la asigurările sociale și a impozitelor pe dividende pentru a finanța cheltuielile mai mari ale statului.

Nemulțumirile persistă, iar scena politică rămâne instabilă

În ciuda pasului înapoi făcut de guvern în ceea ce privește planul bugetar, protestele au continuat neabătut într-o țară care a organizat șapte alegeri naționale în ultimii patru ani – cele mai recente în octombrie 2024 – pe fondul unor profunde diviziuni politice și sociale.

„În sfârșit, a sosit momentul ca Bulgaria să revină la normalitate și să ne eliberăm de oligarhie, de mafie și de forțele care le reprezintă”, a declarat Anghelin Bahcevanov, specialist în tehnologia informației.

Agenția de știri bulgară BTA a relatat miercuri că Boiko Borissov, fost prim-ministru și lider al partidului GERB, aflat la guvernare, a declarat că partenerii coaliției de guvernare au convenit să nu demisioneze înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

Cu toate acestea, Assen Vassilev, membru al partidului reformist de opoziție „Continuăm schimbarea”, care s-a numărat printre organizatorii protestului de miercuri, a declarat: „Vom intra în zona euro, chiar dacă guvernul demisionează”.

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: News.ro

