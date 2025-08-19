Ministrul rus de Externe surprinde: „Rusia nu a avut niciodată intenția de a ocupa Crimeea sau Donbasul”

Stiri externe
19-08-2025 | 17:00
serghei lavrov
AFP

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia nu a încercat niciodată să ocupe teritoriile ucrainene, ci a dorit doar să protejeze poporul rus.

autor
Alexandru Toader

„Vreau să subliniez încă o dată că nu am spus niciodată că trebuie să cucerim anumite teritorii. Nici Crimeea, nici Donbasul, nici Novorossiya (așa numesc rușii Ucraina – n.r.) nu au fost vreodată obiectivul nostru”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat de Lavrov pentru Compania Rusă de Televiziune și Radio, potrivit Ukrainska Pravda.

Totodată, Lavrov susține că Moscova „a dorit întotdeauna să protejeze poporul rus care a trăit în teritoriile menționate mai sus de sute de ani”.

El a mai spus că, în timpul președinției lui Volodimir Zelenski, Ucraina aparent „a adoptat legi care vizau distrugerea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă”, dar nu a furnizat detalii.

Rusia a invadat și ocupat Crimeea și o parte din Donbas în 2014. În 2022, Kremlinul a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina, iar de atunci atacă așezările civile din toată țara cu rachete și bombe în timpul nopții.

Citește și
serghei lavrov, moscova
Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt"

În primele zile, propagandiștii ruși răspândeau cu insistență afirmații potrivit cărora Rusia urma să „cucerească Kievul în trei zile”, iar soldații ruși care avansau spre Kiev aveau uniforme de gală, pentru a putea defila pe strada principală a Kievului, Khreshchatyk, la expirarea celor „trei zile”.

Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni

Între timp, Serghei Lavrov a declarat marţi că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că preşedintele american Donald Trump şi echipa sa doresc sincer să obţină o pace pe termen lung în Ucraina, relatează Reuters.

Lavrov a afirmat că atmosfera de la summitul Putin-Trump a fost una "foarte bună".

"A fost clar că preşedintele Statelor Unite şi echipa sa doresc sincer, în primul rând, să obţină un rezultat pe termen lung, durabil şi fiabil", a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossia 24.

Lavrov a comparat ceea ce a numit poziţia constructivă a SUA cu cea a Europei, ai cărei lideri au participat luni la un summit extraordinar la Casa Albă cu Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

Lavrov a spus că "europenii au... insistat la fiecare pas doar asupra unui armistiţiu şi că, după aceea, ei vor continua să livreze arme Ucrainei", potrivit Agerpres.

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: Rusia, crimeea, serghei lavrov, donbas,

Dată publicare: 19-08-2025 17:00

Articol recomandat de sport.ro
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Citește și...
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei
Stiri externe
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei

 

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat marţi că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că preşedintele american Donald Trump şi echipa sa doresc sincer să obţină o pace pe termen lung în Ucraina, relatează Reuters.

Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt
Stiri externe
Lavrov a discutat cu omologii săi turc și ungar după summitul Rusia-SUA. „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt"

Serghei Lavrov, a avut convorbiri telefonice cu omologii săi turc şi ungar, a anunţat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina.

Stocul de pulovere cu sigla URSS de tipul celui purtat de Serghei Lavrov în Alaska a fost epuizat
Stiri externe
Stocul de pulovere cu sigla URSS de tipul celui purtat de Serghei Lavrov în Alaska a fost epuizat

Marca rusă care comercializează pulovere albe cu acronimul URSS, precum cel purtat vineri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov la sosirea sa în Alaska, a epuizat întregul stoc, potrivit unui post de televiziune rus, informează EFE.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR
Stiri Politice
Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă finanțarea unora dintre proiectele pe fonduri europene a fost adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO