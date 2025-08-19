Ministrul rus de Externe surprinde: „Rusia nu a avut niciodată intenția de a ocupa Crimeea sau Donbasul”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia nu a încercat niciodată să ocupe teritoriile ucrainene, ci a dorit doar să protejeze poporul rus.

„Vreau să subliniez încă o dată că nu am spus niciodată că trebuie să cucerim anumite teritorii. Nici Crimeea, nici Donbasul, nici Novorossiya (așa numesc rușii Ucraina – n.r.) nu au fost vreodată obiectivul nostru”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat de Lavrov pentru Compania Rusă de Televiziune și Radio, potrivit Ukrainska Pravda.

Totodată, Lavrov susține că Moscova „a dorit întotdeauna să protejeze poporul rus care a trăit în teritoriile menționate mai sus de sute de ani”.

El a mai spus că, în timpul președinției lui Volodimir Zelenski, Ucraina aparent „a adoptat legi care vizau distrugerea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă”, dar nu a furnizat detalii.

Rusia a invadat și ocupat Crimeea și o parte din Donbas în 2014. În 2022, Kremlinul a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina, iar de atunci atacă așezările civile din toată țara cu rachete și bombe în timpul nopții.

În primele zile, propagandiștii ruși răspândeau cu insistență afirmații potrivit cărora Rusia urma să „cucerească Kievul în trei zile”, iar soldații ruși care avansau spre Kiev aveau uniforme de gală, pentru a putea defila pe strada principală a Kievului, Khreshchatyk, la expirarea celor „trei zile”.

Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni

Între timp, Serghei Lavrov a declarat marţi că la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska a fost clar că preşedintele american Donald Trump şi echipa sa doresc sincer să obţină o pace pe termen lung în Ucraina, relatează Reuters.

Lavrov a afirmat că atmosfera de la summitul Putin-Trump a fost una "foarte bună".

"A fost clar că preşedintele Statelor Unite şi echipa sa doresc sincer, în primul rând, să obţină un rezultat pe termen lung, durabil şi fiabil", a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossia 24.

Lavrov a comparat ceea ce a numit poziţia constructivă a SUA cu cea a Europei, ai cărei lideri au participat luni la un summit extraordinar la Casa Albă cu Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre pacea în Ucraina.

Lavrov a spus că "europenii au... insistat la fiecare pas doar asupra unui armistiţiu şi că, după aceea, ei vor continua să livreze arme Ucrainei", potrivit Agerpres.

