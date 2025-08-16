Stocul de pulovere cu sigla URSS de tipul celui purtat de Serghei Lavrov în Alaska a fost epuizat

16-08-2025 | 15:32
Marca rusă care comercializează pulovere albe cu acronimul URSS, precum cel purtat vineri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov la sosirea sa în Alaska, a epuizat întregul stoc, potrivit unui post de televiziune rus, informează EFE.

Conform REN TV, această informaţie a fost confirmată de mai mulţi clienţi care nu au putut achiziţiona articolul, ceea ce a stârnit agitaţie vineri, după ce imaginile cu ministrul Lavrov au devenit rapid virale.

Între timp, creatoarea mărcii, Ekaterina Varlakova, a declarat că pentru ea este "o mare onoare şi o bucurie" că şeful diplomaţiei ruse a purtat puloverul cu acronimul CCCP (URSS, în rusă).

La sosirea sa la summitul din Alaska dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, Lavrov a îndemnat ''să nu se anticipeze evenimentele".

Lavrov, împreună cu consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, face parte din delegaţia "restrânsă" care îl însoţeşte pe Putin în prima parte a discuţiilor cu Trump.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

Sursa: Agerpres

