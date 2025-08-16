Stocul de pulovere cu sigla URSS de tipul celui purtat de Serghei Lavrov în Alaska a fost epuizat
Marca rusă care comercializează pulovere albe cu acronimul URSS, precum cel purtat vineri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov la sosirea sa în Alaska, a epuizat întregul stoc, potrivit unui post de televiziune rus, informează EFE.
Conform REN TV, această informaţie a fost confirmată de mai mulţi clienţi care nu au putut achiziţiona articolul, ceea ce a stârnit agitaţie vineri, după ce imaginile cu ministrul Lavrov au devenit rapid virale.
????MISE EN GARDE— François Asselineau ???????? (@f_asselineau) August 15, 2025
LAVROV ARRIVE EN ALASKA
AVEC UN SWEATSHIRT "СССР"(URSS)
C'est voulu,la vidéo a été diffusée par ses services !
Ce symbole avertit???????????????? d'emblée :
1- la Russie est une hyperpuissance, n'essayez jamais de la dominer
2- n'oubliez pas que l'Ukraine appartenait à l'URSS https://t.co/SWKo90msqI pic.twitter.com/agcbmvKlbC
Între timp, creatoarea mărcii, Ekaterina Varlakova, a declarat că pentru ea este "o mare onoare şi o bucurie" că şeful diplomaţiei ruse a purtat puloverul cu acronimul CCCP (URSS, în rusă).
La sosirea sa la summitul din Alaska dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, Lavrov a îndemnat ''să nu se anticipeze evenimentele".
Lavrov, împreună cu consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, face parte din delegaţia "restrânsă" care îl însoţeşte pe Putin în prima parte a discuţiilor cu Trump.
