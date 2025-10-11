”Make Argentina Great Again”. Trump a intervenit pentru prietenul său, Milei. SUA au cumpărat pesos de 20 de miliarde dolari

SUA au cumpărat direct pesos argentinieni și au finalizat o linie de ”swap” valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari cu banca centrală a Argentinei.

Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un mesaj pe rețelele de socializare, o mișcare rară menită să stabilizeze piețele financiare turbulente din țara aliată din America Latină, care se confruntă cu probleme financiare, notează Associated Press.

„Trezoreria SUA este pregătită să ia imediat orice măsuri excepționale sunt necesare pentru a asigura stabilitatea piețelor”, a spus Bessent, adăugând că Departamentul Trezoreriei a organizat patru zile de întâlniri cu ministrul argentinian al economiei, Luis Caputo, la Washington D.C., pentru a consolida acordul.

Președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei, un admirator fervent al președintelui american Donald Trump, i-a mulțumit lui Bessent pentru „sprijinul puternic” și lui Trump pentru „conducerea puternică”.

„Împreună, ca cei mai apropiați aliați, vom crea o emisferă a libertății economice și a prosperității”, a declarat Milei într-o postare pe rețelele de socializare.

Bessent, criticat de fermierii americani și de legislatorii democrați, a insistat că schimbul de credite nu este un plan de salvare. Fermierii americani sunt nemulțumiți de ideea salvării Argentinei, unde fermierii au beneficiat recent de o creștere a vânzărilor de soia către China, în detrimentul omologilor lor americani. Legislatorii l-au presat pe Trump să explice cum se încadrează acest ajutor financiar în agenda sa „America First”.

După anunțul de joi, un grup de senatori democrați a introdus „No Argentina Bailout Act” (Legea împotriva salvării Argentinei), care ar împiedica Departamentul Trezoreriei să utilizeze Fondul de Stabilizare a Schimbului Valutar pentru a ajuta Argentina.

„Este inexplicabil faptul că președintele Trump susține un guvern străin, în timp ce îl închide pe al nostru”, a declarat senatoarea democrată Elizabeth Warren din Massachusetts într-o declarație. „Trump a promis «America First», dar se pune pe sine și pe prietenii săi miliardari pe primul loc și îi lasă pe americani să plătească factura.”

Nu ajută faptul că salvările repetate nu au reușit să stabilizeze economia Argentinei, afectată de criză. Fiind cel mai mare debitor al Fondului Monetar Internațional, Argentina datorează creditorului global suma uluitoare de 41,8 miliarde de dolari.

Milei, un economist de extremă dreapta cu părul zburlit, a preluat funcția la sfârșitul anului 2023, cu promisiunea îndrăzneață că de data aceasta va fi altfel.

El a jurat să reducă drastic cheltuielile publice nesăbuite moștenite de la predecesorul său de stânga. Însă programul său radical de austeritate a fost dureros, fără perspective de redresare economică, iar argentinienii își pierd răbdarea.

Acum, Milei se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum, în contextul alegerilor parlamentare intermediare din 26 octombrie, care ar putea decide soarta experimentului său de piață liberă. O înfrângere dezastruoasă în alegerile locale de luna trecută a declanșat un exod brusc din activele argentiniene, investitorii fiind îngrijorați de disfuncționalitatea politică a țării, de supraevaluarea peso-ului și de epuizarea rapidă a rezervelor valutare.

Ajutorul financiar din partea SUA îi oferă lui Milei o pauză crucială. Joi, obligațiunile argentiniene denominate în dolari au crescut cu aproximativ 10% după confirmarea liniei de credit de către Bessent, iar bursa din Buenos Aires a înregistrat o creștere de 15%.

Ministrul economiei, Caputo, și-a exprimat „cea mai profundă recunoștință” față de Bessent după anunț.

