”Make Argentina Great Again”. Trump a intervenit pentru prietenul său, Milei. SUA au cumpărat pesos de 20 de miliarde dolari

Stiri Economice
11-10-2025 | 09:36
Donald Trump, Javier Milei
Getty

SUA au cumpărat direct pesos argentinieni și au finalizat o linie de ”swap” valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari cu banca centrală a Argentinei.

autor
Cristian Matei

Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un mesaj pe rețelele de socializare, o mișcare rară menită să stabilizeze piețele financiare turbulente din țara aliată din America Latină, care se confruntă cu probleme financiare, notează Associated Press.

„Trezoreria SUA este pregătită să ia imediat orice măsuri excepționale sunt necesare pentru a asigura stabilitatea piețelor”, a spus Bessent, adăugând că Departamentul Trezoreriei a organizat patru zile de întâlniri cu ministrul argentinian al economiei, Luis Caputo, la Washington D.C., pentru a consolida acordul.

Președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei, un admirator fervent al președintelui american Donald Trump, i-a mulțumit lui Bessent pentru „sprijinul puternic” și lui Trump pentru „conducerea puternică”.

„Împreună, ca cei mai apropiați aliați, vom crea o emisferă a libertății economice și a prosperității”, a declarat Milei într-o postare pe rețelele de socializare.

Citește și
Mircea Geoana
Argentina, cerere oficială de a deveni „partener global” NATO. Documentul a fost primit de Mircea Geoană

Bessent, criticat de fermierii americani și de legislatorii democrați, a insistat că schimbul de credite nu este un plan de salvare. Fermierii americani sunt nemulțumiți de ideea salvării Argentinei, unde fermierii au beneficiat recent de o creștere a vânzărilor de soia către China, în detrimentul omologilor lor americani. Legislatorii l-au presat pe Trump să explice cum se încadrează acest ajutor financiar în agenda sa „America First”.

După anunțul de joi, un grup de senatori democrați a introdus „No Argentina Bailout Act” (Legea împotriva salvării Argentinei), care ar împiedica Departamentul Trezoreriei să utilizeze Fondul de Stabilizare a Schimbului Valutar pentru a ajuta Argentina.

Este inexplicabil faptul că președintele Trump susține un guvern străin, în timp ce îl închide pe al nostru”, a declarat senatoarea democrată Elizabeth Warren din Massachusetts într-o declarație. „Trump a promis «America First», dar se pune pe sine și pe prietenii săi miliardari pe primul loc și îi lasă pe americani să plătească factura.”

Nu ajută faptul că salvările repetate nu au reușit să stabilizeze economia Argentinei, afectată de criză. Fiind cel mai mare debitor al Fondului Monetar Internațional, Argentina datorează creditorului global suma uluitoare de 41,8 miliarde de dolari.

Milei, un economist de extremă dreapta cu părul zburlit, a preluat funcția la sfârșitul anului 2023, cu promisiunea îndrăzneață că de data aceasta va fi altfel.

El a jurat să reducă drastic cheltuielile publice nesăbuite moștenite de la predecesorul său de stânga. Însă programul său radical de austeritate a fost dureros, fără perspective de redresare economică, iar argentinienii își pierd răbdarea.

Acum, Milei se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum, în contextul alegerilor parlamentare intermediare din 26 octombrie, care ar putea decide soarta experimentului său de piață liberă. O înfrângere dezastruoasă în alegerile locale de luna trecută a declanșat un exod brusc din activele argentiniene, investitorii fiind îngrijorați de disfuncționalitatea politică a țării, de supraevaluarea peso-ului și de epuizarea rapidă a rezervelor valutare.

Ajutorul financiar din partea SUA îi oferă lui Milei o pauză crucială. Joi, obligațiunile argentiniene denominate în dolari au crescut cu aproximativ 10% după confirmarea liniei de credit de către Bessent, iar bursa din Buenos Aires a înregistrat o creștere de 15%.

Ministrul economiei, Caputo, și-a exprimat „cea mai profundă recunoștință” față de Bessent după anunț.

Spania reacţionează la criticile lui Trump şi reaminteşte că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO

Sursa: Associated Press

Etichete: SUA, argentina, javier milei,

Dată publicare: 11-10-2025 09:25

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
După Trump, și președintele Argentinei își retrage țara din OMS: Nu vom permite unei organizații internaționale să intervină
Stiri externe
După Trump, și președintele Argentinei își retrage țara din OMS: Nu vom permite unei organizații internaționale să intervină

Argentina, condusă de preşedintele Javier Milei, un admirator al lui Donald Trump, şi-a anunţat miercuri intenţia de a părăsi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), după o decizie similară anunţată de administraţia de la Washington.

Argentina, cerere oficială de a deveni „partener global” NATO. Documentul a fost primit de Mircea Geoană
Stiri externe
Argentina, cerere oficială de a deveni „partener global” NATO. Documentul a fost primit de Mircea Geoană

Argentina a solicitat oficial să devină „partener global” NATO, în cadrul unei întâlniri a ministrului Apărării, Luis Petri, cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, la Bruxelles.

„Make Argentina Great Again”. Trump, întâlnire de senzație cu președintele argentinian Javier Milei, unul dintre fanii săi
Stiri externe
„Make Argentina Great Again”. Trump, întâlnire de senzație cu președintele argentinian Javier Milei, unul dintre fanii săi

Preşedintele argentinian Javier Milei s-a întâlnit, într-o vizită în SUA, cu modelul său Donald Trump, la o reuniune anuală a conservatorilor (CPAC), sâmbătă, la o zi după ce s-a întâlnit cu reprezentanţi ai preşedintelui Joe Biden la Buenos Aires.

Cine este Javier Milei, noul președinte ales al Argentinei. Și-a clonat câinele mort, care i-a spus să candideze
Stiri externe
Cine este Javier Milei, noul președinte ales al Argentinei. Și-a clonat câinele mort, care i-a spus să candideze

Surpriză totală în Argentina. Un fost realizator de emisiuni TV cu vederi extremiste a fost ales președinte al țării. Javier Milei a câștigat 55% din voturi cu o platformă plină de idei bizare.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28