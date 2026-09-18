Oficialii de la București condamnă precum şi deschiderea unor secţii de votare pentru scrutinul menţionat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimţământul autorităţilor constituţionale.

„Desfăşurarea alegerilor în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei reprezintă o încălcare gravă a dreptului internaţional. România respinge ferm orice încercare de a valida, prin organizarea unor procese electorale, consecinţele acţiunilor ilegale ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea nu pot produce efecte juridice şi nu pot modifica statutul internaţional al teritoriilor respective”, au transmis, vineri seară, oficialii MAE, într-un comunicat de presă.

Totodată, România condamnă organizarea scrutinului de către Federaţia Rusă în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimţământul autorităţilor de la Chişinău.

„Acest demers încalcă suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova şi vine în totală contradicţie cu eforturile autorităţilor de la Chişinău şi ale partenerilor internaţionali menite să faciliteze reglementarea politică a problemei transnistrene. România reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Ucrainei şi a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor lor recunoscute internaţional şi respinge orice acţiune unilaterală prin care Federaţia Rusă urmăreşte să submineze ordinea juridică internaţională”, se mai arată în documentul citat.

Chişinăul nu are dreptul să priveze cetăţenii ruşi din regiunea transnistreană de posibilitatea de a vota la alegerile pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie, a declarat, miercuri, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, care susţine că în regiunea transnistreană ar locui peste 200.000 de ruşi.

În replică, ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, transmite că demersul Moscovei de a deschide în Transnistria secţii de vot neautorizate de Chişinău este unul „neprietenos” şi pune la îndoială numărul de cetăţeni ruşi care ar trăi în Transnistria.

Alegerile pentru Duma de Stat a Federaţiei Ruse vor avea loc în data de 20 septembrie.