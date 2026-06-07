Din acest motiv, această țară montană a lansat o campanie prin care îi invită pe călători să îi descopere frumusețile naturale, siturile UNESCO și cei peste 300 de kilometri de pârtii de schi, potrivit Blic.

Cei mai mulți vizitatori ai Andorrei vin în excursii de o zi din Barcelona și din alte regiuni ale Cataloniei și rareori își prelungesc șederea. Autoritățile vor acum să schimbe această imagine și să arate că țara oferă mult mai mult decât o simplă vizită de câteva ore.

Peste 90% din teritoriu este alcătuit din munți, păduri și pajiști

Andorra este una dintre cele mai mici țări din lume. Are o suprafață de numai 468 de kilometri pătrați, iar apele ocupă doar 0,26% din teritoriu. În ciuda dimensiunilor sale modeste, este una dintre cele mai vechi țări europene și are o istorie bogată.

Datorită numeroaselor trasee montane și naturii neatinse, Andorra este o destinație preferată de iubitorii drumețiilor din întreaga lume. Țara este situată în inima Munților Pirinei, iar relieful montan reprezintă principalul său simbol.

Peste 90% din teritoriu este format din munți, păduri și pajiști, în timp ce doar 4% din suprafață este construită. Localitățile sunt amplasate în principal în văi, la poalele unora dintre cele 65 de vârfuri care depășesc 2.000 de metri altitudine.

Protecție UNESCO și numeroase muzee

Zonele naturale protejate reprezintă una dintre cele mai mari valori ale țării. Aproximativ 10% din teritoriul Andorrei se află sub protecția UNESCO, un procent extrem de ridicat pentru un stat atât de mic.

Andorra este cunoscută și pentru numărul mare de muzee. Potrivit unor statistici, în ceea ce privește numărul de muzee raportat la suprafață, țara se află imediat după Vatican.

Paradis pentru schiori

Pe lângă drumeții, Andorra este una dintre cele mai apreciate destinații de iarnă din această parte a Europei. Pasionații sporturilor de iarnă au la dispoziție aproximativ 300 de kilometri de pârtii amenajate.

Altitudinea medie a țării este de 1.997 de metri, iar cel mai înalt punct este vârful Coma Pedrosa, care atinge 2.946 de metri.

Între masivele montane se întind trei văi înguste, iar într-una dintre acestea se află și cel mai jos punct al țării, situat la numai 870 de metri deasupra nivelului mării.

Datorită naturii sale nealterate, peisajelor montane spectaculoase și lipsei marilor aglomerații turistice, mulți compară Andorra cu Elveția, însă cu mult mai puțini vizitatori și o atmosferă mult mai liniștită.