Patru pasageri și o însoțitoare de bord au fost răniți după ce aeronava Airbus A320 a companiei Eurowings a intrat în turbulențele generate de un Airbus A380 al companiei Emirates, potrivit Aerospace Global News .

Incidentul s-a produs în timpul zborului, la altitudine de croazieră, iar impactul a fost suficient de puternic pentru a proiecta o membră a echipajului în tavanul aeronavei.

Avionul a aterizat în siguranță la Köln, unde echipe medicale îi așteptau deja pe răniți.

Cum au ajuns cele două aeronave pe aceeași rută aeriană

Condorm publicației Aviation Herald, incidentul a implicat un Airbus A320-200 Eurowings care efectua cursa EW-635 între Rodos și Köln, respectiv un Airbus A380-800 Emirates care zbura de la Dubai la Londra Heathrow.

În momentul producerii incidentului, aeronava Eurowings se afla la aproximativ 11.000 de metri altitudine, la est de Sarajevo. Controlorii de trafic aerian au autorizat avionul să urce la un nivel superior de zbor.

În fața sa, la aproximativ 7,6 mile marine distanță, se afla uriașul Airbus A380 al Emirates, una dintre cele mai mari aeronave comerciale din lume.

Deși distanța respecta recomandările internaționale de siguranță, turbulențele produse de superjumbo-ul A380 nu se disipaseră complet.

O însoțitoare de bord a fost proiectată în tavan

În timpul urcării către noul nivel de zbor, Airbusul A320 a traversat brusc zona de turbulențe de siaj lăsată în urmă de aeronava Emirates.

Martorii au descris o mișcare violentă a avionului. Patru pasageri au suferit răni ușoare, iar o însoțitoare de bord, aflată în acel moment pe culoar, a fost aruncată în tavanul cabinei.

Pentru a ieși din zona periculoasă, piloții au coborât rapid aeronava la altitudinea anterioară. În cele din urmă, avionul și-a continuat călătoria și a aterizat fără alte incidente în Germania.

Toate avioanele creează turbulențe de siaj, însă Airbus A380 produce unele dintre cele mai puternice vortexuri de aer din aviația comercială.