„Nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Preşedintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii. Vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta Cabinetul de miniştri şi vom depune Cabinetul de miniştri şi programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase, pentru ca miniştrii buni pe care îi vom propune să-şi poată prezenta viziunea în faţa Parlamentului şi apoi vom avea votul de învestitură”, a spus Siegfried Mureşan, la Digi 24, întrebat dacă va lua în calcul depunerea mandatului în scenariul în care nu va strânge voturile necesare pentru învestirea Guvernului pe care-l va propune, notează Agerpres.

El a subliniat, întrebat dacă există vreun scenariu în care să-şi depună mandatul, că nu are în vedere depunerea mandatului.

Siegfried Mureșan este cea de-a treia nominalizare făcută de Nicușor Dan de la demiterea Guvernului Bolojan, pe 5 mai 2026. De atunci, președintele a făcut alte două nominalizări oficiale pentru funcția de premier: Eugen Tomac și Adrian Veștea.

Prima nominalizare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Europarlamentarul a fost desemnat să formeze guvernul la aproape o lună de la căderea Cabinetului Bolojan. Tomac a încercat să obțină sprijinul partidelor pentru un guvern pe care îl descria drept unul tehnic, însă, pe 14 iunie, și-a depus mandatul fără ca propunerea să mai ajungă la votul Parlamentului. El a motivat că nu a reușit să obțină susținerea necesară din partea partidelor.

În aceeași zi, 14 iunie, Nicușor Dan a făcut a doua nominalizare: Adrian Veștea. Președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte al PNL a fost desemnat imediat după retragerea lui Tomac. Veștea a prezentat ulterior lista miniștrilor și programul de guvernare, însă Cabinetul său a fost supus votului în Parlament pe 22 iunie și a fost respins, cu 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, din cele 212 voturi exprimate.

Siegfried Mureșan a explicat cum a aflat că va fi desemnat premier

Siegfried Mureşan a explicat cum l-a anunţat preşedintele că îl va desemna premier, precizând că a agreat cu şeful statului să aibă o întâlnire săptămâna viitoare, la revenirea acestuia în ţară.

„Preşedintele României m-a contactat ieri şi m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma Guvernul. I-am mulţumit pentru această nominalizare. I-am spus că mi-aş dori să avem o discuţie aşezată, de vreme ce preşedintele României şi cu mine nu discutaserăm despre formarea Guvernului în această perioadă. I-am spus că mi-aş dori să avem o discuţie aşezată. Am reflectat atât dumnealui, cât şi eu cum putem să discutăm, de vreme ce dumnealui nu se află în Bucureşti în aceste zile. Şi am agreat să fim în legătură, am agreat să ne întâlnim la revenirea în ţară a domniei sale săptămâna viitoare”, a precizat Mureşan.

Premierul desemnat a menţionat că, după ce a avut o primă discuţie cu şeful statului, în care şi-au „calibrat punctele de vedere”, l-a informat pe preşedintele Partidului Naţional Liberal, premierul interimar Ilie Bolojan.

„A fost pentru noi, mulţi colegi liberali, o traumă modul în care s-a încercat formarea Guvernului condus de domnul Adrian Veştea. Am avut o discuţie cu preşedintele Ilie Bolojan. Împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR şi UDMR, fiindcă şi acesta este un lucru esenţial, adică deschiderea şi transparenţa faţă de partenerii mei, faţă de cei care mă susţin sunt importante pentru mine. După care am avut o a doua discuţie cu preşedintele României. Dumnealui m-a anunţat că va anunţa şi exact aşa au decurs lucrurile, vă spun, transparent”, a explicat Mureşan.

Pentru Ilie Bolojan şi pentru el, este „un demers serios”, a menţionat acesta, adăugând că afirmaţia din spaţiul public conform căreia ar fi avut vreo ezitare este o „interpretare eronată”.

Motivul pentru care Nicușor Dan a făcut singur anunțul nominalizării

„Preşedintele şi cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuţie pe acest subiect şi dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic şi în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunţat că va nominaliza, eu am anunţat că accept şi dumnealui a făcut anunţul. Cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid ieri. Chiar nu poate fi vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt şi mai rapid decât 84 de zile”, a mai spus Siegfried Mureşan.

Întrebat de ce nu a fost alături de preşedinte atunci când a făcut anunţul, el a arătat că preşedintele României a decis când face anunţul şi în ce format.