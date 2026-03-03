În cea mai recentă actualizare, organizaţia precizează că până luni după-amiază, ora ET, cel puţin 742 de civili şi-au pierdut viaţa, dintre care 176 de copii. Alte peste 900 de persoane au fost rănite. Numai în ultimele 24 de ore au fost raportate cel puţin 85 de decese, iar grupul verifică în continuare alte câteva sute de cazuri semnalate.

HRANA mai menţionează că în ultimele 24 de ore au fost raportate pagube la clădiri religioase şi locuinţe. Printre acestea se numără o moschee din Karaj, oraş situat în apropiere de Teheran, mai multe imobile rezidenţiale, biroul unui guvernator din sudul capitalei, precum şi debarcaderul Shahid Bahonar din Bandar Abbas, pe strâmtoarea Hormuz. Autorităţile iraniene au reclamat, de asemenea, avarii la spitale din Teheran.

În ceea ce priveşte ţintele militare, HRANA susţine că în ultimele 24 de ore au fost lovite sediul comandamentului forţelor de ordine din Kurdistan şi centrul de comandă al poliţiei de frontieră din Kurdistan, în oraşul Sanandaj, în vestul ţării. De asemenea, ar fi fost avariate o bază aeriană din Isfahan şi o bază militară din Teheran.

CNN precizează că nu poate verifica independent aceste informaţii, iar HRANA subliniază că datele prezentate sunt preliminare şi pot suferi modificări.