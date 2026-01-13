Meta concediază mii de angajați. Mark Zuckerberg e pe cale să închidă o divizie anunțată „cu surle și trâmbițe”

13-01-2026 | 09:24
Mark Zuckerberg
Metaversul, proiectul prezentat drept viitorul companiei conduse de Mark Zuckerberg și care a stat la baza rebrandingului din 2021, își pierde din importanță în strategia Meta. Vor fi concedieri din mega-companie.

Mihai Niculescu

Divizia dedicată acestui segment va primi mai puține fonduri și va funcționa cu un număr mai mic de angajați, potrivit informațiilor citate de The New York Times și preluate de news.ro.

În zilele următoare, Reality Labs de la Meta ar urma să disponibilizeze aproximativ 10% din forța de muncă, divizie care numără în prezent circa 15.000 de angajați. Măsura vine după ce Meta a decis să reducă bugetul alocat dezvoltării metaversului cu 30%, la cinci ani de la momentul în care Mark Zuckerberg anunța „cu surle și trâmbițe” că acesta reprezintă viitorul companiei.

Între timp, proiectul s-a dovedit un eșec tot mai evident, iar schimbarea de direcție a fost salvată de explozia interesului pentru inteligența artificială, apărută după lansarea ChatGPT de către OpenAI. Astfel, AI-ul a devenit noua prioritate strategică a Meta, deși nici aici rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor, modelele Llama fiind considerate mai slabe în comparație cu soluțiile dezvoltate de competitori.

Pentru a recupera decalajul, Meta a recrutat anul trecut un număr semnificativ de specialiști de la rivali, oferindu-le pachete financiare consistente pentru a lucra la dezvoltarea unor noi modele de inteligență artificială.

În paralel, metaversul a dispărut aproape complet din discursul public al companiei, iar puținele rezultate pozitive ale Reality Labs au venit, mai degrabă, din vânzările de ochelari smart realizați în parteneriat cu Ray-Ban, nu din universul virtual promis inițial.

