Doi foști angajați ai lui Zuckerberg au vorbit în Senat despre pericolele pentru copii în produsele VR, „ascunse” de Meta

Doi foști cercetători în domeniul siguranței de la Meta au declarat marți în fața unei comisii a Senatului SUA că gigantul rețelelor sociale a ascuns potențialele pericole pentru copii generate de produsele sale de realitate virtuală (VR).

„Meta a ales să ignore problemele pe care le-a creat și să ascundă dovezile experiențelor negative ale utilizatorilor”, a declarat Jason Sattizahn.

Audierea are loc la o zi după ce Washington Post a relatat acuzațiile informatorilor potrivit cărora avocații Meta au intervenit pentru a influența cercetările interne care ar fi putut semnaliza riscurile, arată BBC.

Meta, compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, neagă acuzațiile și, într-o declarație, a calificat „afirmațiile care stau la baza” audierii drept „absurde”.

Jason Sattizahn și Cayce Savage, care au condus odată cercetările privind experiența utilizatorilor tineri pentru platformele VR ale Meta, au declarat senatorilor că compania a cerut cercetătorilor să șteargă dovezile privind riscul de abuz sexual pe aceste produse.

Ei au susținut, de asemenea, că compania a cerut cercetătorilor interni să evite activitățile care ar putea aduce dovezi privind efectele nocive ale produselor sale VR asupra copiilor.

Înaintea audierii, Meta a respins acuzațiile.

Afirmațiile, a spus compania, sunt „bazate pe documente interne divulgate în mod selectiv, care au fost alese special pentru a crea o narațiune falsă”.

De asemenea, nu au existat interdicții sau restricții privind desfășurarea cercetărilor, a adăugat un purtător de cuvânt, afirmând că, în ultimii ani, compania a aprobat „aproape 180 de studii legate de Reality Labs pe teme precum siguranța și bunăstarea tinerilor”.

Jason Sattizahn, care a lucrat la companie între 2018 și 2024, a răspuns în fața comisiei calificând răspunsul Meta la articolul din Washington Post drept „o minciună prin evitarea adevărului”. „Se indică niște cifre fără sens”, a spus el, insistând că cercetările Meta sunt „cenzurate și manipulate”.

Legătura cu acuzațiile de pedofilie de pe Roblox

În timpul unei discuții cu senatorul american John Hawley, republican din Missouri, doamna Savage a afirmat că, în timpul cercetărilor sale, a identificat faptul că Roblox, platforma de jocuri online populară în rândul copiilor, era utilizată de rețele coordonate de pedofili.

„Au înființat cluburi de striptease și plătesc copiii să se dezbrace” cu Robux, moneda aplicației, care poate fi convertită în bani reali, a spus doamna Savage.

„Am semnalat acest lucru către Meta și am spus că în niciun caz nu ar trebui să găzduim aplicația Roblox pe casca lor”, a spus doamna Savage. Roblox este încă disponibil în magazinul de aplicații Meta VR, a menționat ea.

Roblox a declarat pentru BBC că nu este de acord cu acuzațiile formulate marți, afirmând că acestea „se bazează pe informații eronate și învechite”.

„La Roblox, siguranța este o prioritate absolută”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. „Lucrăm neîncetat pentru a elimina conținutul ilegal și utilizatorii rău intenționați de pe platformă prin intermediul sistemului nostru de moderare disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și răspundem rapid la sesizările de abuz, inclusiv prin interzicerea conturilor și raportarea către autoritățile de aplicare a legii.”

Meta oferă instrumente de supraveghere parentală pe căștile sale Quest, precum și pe jocul VR, Horizon Worlds. Acestea permit părinților și tutorilor să vadă și să ajusteze funcțiile de siguranță și să urmărească ce alți jucători urmăresc copiii lor și de cine sunt urmăriți.

Dar în timpul audierii, senatoarea republicană Ashley Moody din Florida a declarat că nu a reușit să navigheze în controalele parentale, în ciuda faptului că a fost unul dintre primii procurori generali din țară care a dat în judecată Meta pentru că ar fi prejudiciat copiii online.

„Nu vă surprinde că cineva ca mine, care are toate aceste cunoștințe, a trebuit să se adreseze propriului copil și să-l întrebe «cum găsesc controlul parental?»”, i-a întrebat ea pe foștii cercetători.

„Deloc”, au răspuns amândoi.

Dezvăluiri și despre Instagram

Sattizahn și Savage sunt doar cei mai recenți foști angajați ai Meta care au făcut acuzații explozive la adresa companiei. În 2021, Frances Haugen, care a lucrat odată ca manager de produs în echipa de integritate civică a companiei, a declarat că Instagram avea un impact asupra sănătății mentale a adolescenților, dar nu a împărtășit propriile concluzii care sugerau că platforma era un loc „toxic” pentru mulți tineri.

Doamna Haugen a copiat o serie de memorii și documente interne înainte de a părăsi compania.

Șeful Meta, Mark Zuckerberg, a declarat că afirmațiile ei potrivit cărora Meta acordă prioritate profitului în detrimentul siguranței „pur și simplu nu sunt adevărate”.

Mark Zuckerberg a fost, de asemenea, supus unor interogatorii repetate din partea legislatorilor americani, care susțin că compania promovează conținut dăunător tinerilor utilizatori.

La o audiere în Senat anul trecut, după ce a fost provocat de senatorul Hawley, domnul Zuckerberg și-a cerut scuze față de familiile care susțineau că persoanele dragi lor au fost afectate de produsele companiei. Mai multe dintre aceste persoane se aflau în public, în spatele lui.

„Îmi pare rău pentru tot ce ați trecut”, a spus Zuckerberg.

