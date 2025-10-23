Meta concediază sute de angajați din inteligența artificială, deși investițiile cresc. Care este nemulțumirea lui Zuckerberg

iLikeIT
23-10-2025 | 07:40
Meta
Getty Images

Meta Platforms a anunţat miercuri disponibilizarea a aproximativ 600 de angajaţi din unitatea sa de inteligenţă artificială, parte a unui plan de simplificare a structurii organizaţionale şi de creştere a agilităţii companiei, relatează CNBC.

autor
Claudia Alionescu

Măsura afectează echipe din infrastructura AI, din departamentul de cercetare fundamentală (FAIR) şi din alte poziţii legate de dezvoltarea produselor, a confirmat un purtător de cuvânt pentru CNBC.

Decizia a fost comunicată printr-un memo intern semnat de Alexandr Wang, directorul diviziei AI al Meta, numit în iunie după ce compania a investit 14,3 miliarde de dolari în Scale AI.

Potrivit Axios, care a relatat iniţial informaţia, restructurarea face parte din efortul Meta de a-şi reorganiza priorităţile în domeniul inteligenţei artificiale, în încercarea de a ţine pasul cu rivali precum OpenAI şi Google.

Nemulțumirea lui Zuckerberg

Surse apropiate companiei afirmă că CEO-ul Mark Zuckerberg s-a arătat nemulţumit de ritmul progreselor în AI, mai ales după lansarea modelelor Llama 4, care au primit o reacţie rezervată din partea dezvoltatorilor.

Citește și
Instagram
Meta ar putea lansa o versiune de Instagram pentru televizoare. Pe ce pune accent noua strategie a companiei

În urma investiţiei în Scale AI, Meta a creat unitatea Meta Superintelligence Labs, condusă de Wang şi de fostul CEO al GitHub, Nat Friedman, menită să concentreze cercetarea şi dezvoltarea avansată în domeniul AI.

În pofida restructurărilor, cheltuielile Meta sunt în creştere: compania estimează pentru 2025 un buget total de 114–118 miliarde de dolari, urmând ca investiţiile masive în AI să ducă la o creştere suplimentară în 2026.

Meta va publica rezultatele financiare pe trimestrul al treilea săptămâna viitoare.

Marţi, compania a anunţat şi un acord de 27 de miliarde de dolari cu Blue Owl Capital pentru finanţarea centrului de date Hyperion din Louisiana, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură digitală din lume, care, potrivit lui Zuckerberg, ”va acoperi o suprafaţă comparabilă cu o mare parte din Manhattan”.

Craiova, în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Turiștii străini fac rezervări încă din luna ianuarie

Sursa: News.ro

Etichete: meta, inteligenta artificiala, concedieri,

Dată publicare: 23-10-2025 07:24

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Meta introduce controale parentale pentru conversațiile cu AI ale adolescenților, după critici privind conținutul nepotrivit
iLikeIT
Meta introduce controale parentale pentru conversațiile cu AI ale adolescenților, după critici privind conținutul nepotrivit

Meta va permite părinţilor să dezactiveze conversaţiile private ale adolescenţilor cu personajele sale AI, după criticile legate de comportamentul ”provocator” al unor chatboturi, transmite Reuters.

Meta ar putea lansa o versiune de Instagram pentru televizoare. Pe ce pune accent noua strategie a companiei
Stiri Diverse
Meta ar putea lansa o versiune de Instagram pentru televizoare. Pe ce pune accent noua strategie a companiei

Meta ia în calcul dezvoltarea unei aplicaţii de Instagram pentru televizoare, spune şeful platformei Adam Mosseri.

Meta va afişa reclame pe Facebook şi Instagram pe baza conversaţiilor utilizatorilor cu asistentul AI
iLikeIT
Meta va afişa reclame pe Facebook şi Instagram pe baza conversaţiilor utilizatorilor cu asistentul AI

Meta Platforms a anunţat miercuri că, începând cu 16 decembrie, va începe să folosească interacţiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a personaliza reclamele şi conţinutul afişat pe platformele Facebook şi Instagram.

Meta schimbă regulile pentru inteligența artificială. Chatboții nu mai pot purta conversații nepotrivite cu copiii
iLikeIT
Meta schimbă regulile pentru inteligența artificială. Chatboții nu mai pot purta conversații nepotrivite cu copiii

Chatboţii de inteligenţă artificială dezvoltaţi de Meta includ acum limitări care vizează potenţiala folosire a acestora pentru abuzarea copiilor şi limitează conversaţii nepotrivite cu cei mici.

Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi
Stiri externe
Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi

Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este interesată să investească în Bulgaria după 2028, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov, potrivit Novinite.

Recomandări
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28