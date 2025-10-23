Meta concediază sute de angajați din inteligența artificială, deși investițiile cresc. Care este nemulțumirea lui Zuckerberg

Meta Platforms a anunţat miercuri disponibilizarea a aproximativ 600 de angajaţi din unitatea sa de inteligenţă artificială, parte a unui plan de simplificare a structurii organizaţionale şi de creştere a agilităţii companiei, relatează CNBC.

Măsura afectează echipe din infrastructura AI, din departamentul de cercetare fundamentală (FAIR) şi din alte poziţii legate de dezvoltarea produselor, a confirmat un purtător de cuvânt pentru CNBC.

Decizia a fost comunicată printr-un memo intern semnat de Alexandr Wang, directorul diviziei AI al Meta, numit în iunie după ce compania a investit 14,3 miliarde de dolari în Scale AI.

Potrivit Axios, care a relatat iniţial informaţia, restructurarea face parte din efortul Meta de a-şi reorganiza priorităţile în domeniul inteligenţei artificiale, în încercarea de a ţine pasul cu rivali precum OpenAI şi Google.

Nemulțumirea lui Zuckerberg

Surse apropiate companiei afirmă că CEO-ul Mark Zuckerberg s-a arătat nemulţumit de ritmul progreselor în AI, mai ales după lansarea modelelor Llama 4, care au primit o reacţie rezervată din partea dezvoltatorilor.

În urma investiţiei în Scale AI, Meta a creat unitatea Meta Superintelligence Labs, condusă de Wang şi de fostul CEO al GitHub, Nat Friedman, menită să concentreze cercetarea şi dezvoltarea avansată în domeniul AI.

În pofida restructurărilor, cheltuielile Meta sunt în creştere: compania estimează pentru 2025 un buget total de 114–118 miliarde de dolari, urmând ca investiţiile masive în AI să ducă la o creştere suplimentară în 2026.

Meta va publica rezultatele financiare pe trimestrul al treilea săptămâna viitoare.

Marţi, compania a anunţat şi un acord de 27 de miliarde de dolari cu Blue Owl Capital pentru finanţarea centrului de date Hyperion din Louisiana, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură digitală din lume, care, potrivit lui Zuckerberg, ”va acoperi o suprafaţă comparabilă cu o mare parte din Manhattan”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













