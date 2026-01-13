Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri

Stiri externe
13-01-2026 | 10:29
Andaluzia, Spania

Turiştii au petrecut, în trimestrul trei din 2025, aproximativ 398,1 milioane de nopţi în spaţii de cazare închiriate pe termen scurt din Uniunea Europeană, în creştere cu 8,7% faţă de perioada similară din 2024, arată datele Eurostat.

 

autor
Lorena Mihăilă

Cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în iulie, de 10% comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce august şi septembrie au avut acelaşi ritm de creştere: 8%.

Datele statistice reprezintă rezultatul acordului dintre Comisia Europeană şi cele patru platforme private de economie colaborativă, încheiat în martie 2020.

Top 10 destinații

Datele Eurostat arată că în trimestrul doi din 2025 cele mai populare regiuni pentru spaţii de cazare închiriate pe termen scurt prin intermediul platformelor online în UE au fost:

Citește și
proteste iran
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani”

1. Andaluzia în Spania (13,3 milioane de nopţi),

2. Jadranska Hrvatska în Croaţia (9,6 milioane de nopţi)

3. Ile de France în Franţa (9 milioane de nopţi)

4. Provence-Alpes-Côte d’Azur (Franţa) – 8,6 milioane de nopţi

5. Catalunia (Spania)

6. Comunitat Valenciana (Spania)

7. Canarias (Spania)

8. Illes Balears (Spania)

9. Comunidad de Madrid (Spania)

10. Rhône-Alpes (Franţa)

În România, cele mai vizitate regiuni au fost: București – Ilfov, Centrul țării, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Muntenia, Oltenia și zona de Vest.

Cele mai populare 20 de regiuni turistice sunt în doar cinci state membre UE: şase regiuni în Spania, şase regiuni în Franţa, cinci regiuni în Italia, două regiuni în Portugalia şi o regiune în Croaţia.

Sursa: Agerpres

Etichete: Spania, romania, eurostat, destinatii turistice,

Dată publicare: 13-01-2026 10:29

Articol recomandat de sport.ro
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Citește și...
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani”
Stiri externe
Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele din Iran. „Majoritatea aveau sub 30 de ani”

Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele antiguvernamentale din Iran, conform Iran International, care citează surse oficiale și martori oculari

Strategie anti-Trump în Groenlanda. Parlamentarii republicani și democrați „ocupă” insula ca să nu fie cucerită
Stiri externe
Strategie anti-Trump în Groenlanda. Parlamentarii republicani și democrați „ocupă” insula ca să nu fie cucerită

Un grup de congresmeni americani din ambele emisfere politice urmează să viziteze Danemarca vineri și sâmbătă, în contextul tensiunilor create de amenințările președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda.

Primarul socialist din New York s-a mutat în „casa bântuită”. Zohran Mamdani a descoperit problema: „n-are bideu”
Stiri externe
Primarul socialist din New York s-a mutat în „casa bântuită”. Zohran Mamdani a descoperit problema: „n-are bideu”

Primarul Zohran Mamdani și prima doamnă a orașului, Rama Duwaji, s-au mutat oficial luni într-o vilă istorică, Gracie Mansion și au venit cu o mulțime de idei pentru băile reședinței primarului, veche de 227 de ani.

Recomandări
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime
Stiri actuale
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic
Stiri externe
„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat
Stiri externe
Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59