Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri

Turiştii au petrecut, în trimestrul trei din 2025, aproximativ 398,1 milioane de nopţi în spaţii de cazare închiriate pe termen scurt din Uniunea Europeană, în creştere cu 8,7% faţă de perioada similară din 2024, arată datele Eurostat.

Cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în iulie, de 10% comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce august şi septembrie au avut acelaşi ritm de creştere: 8%.

Datele statistice reprezintă rezultatul acordului dintre Comisia Europeană şi cele patru platforme private de economie colaborativă, încheiat în martie 2020.

Top 10 destinații

Datele Eurostat arată că în trimestrul doi din 2025 cele mai populare regiuni pentru spaţii de cazare închiriate pe termen scurt prin intermediul platformelor online în UE au fost:

1. Andaluzia în Spania (13,3 milioane de nopţi),

2. Jadranska Hrvatska în Croaţia (9,6 milioane de nopţi)

3. Ile de France în Franţa (9 milioane de nopţi)

4. Provence-Alpes-Côte d’Azur (Franţa) – 8,6 milioane de nopţi

5. Catalunia (Spania)

6. Comunitat Valenciana (Spania)

7. Canarias (Spania)

8. Illes Balears (Spania)

9. Comunidad de Madrid (Spania)

10. Rhône-Alpes (Franţa)

În România, cele mai vizitate regiuni au fost: București – Ilfov, Centrul țării, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Muntenia, Oltenia și zona de Vest.

Cele mai populare 20 de regiuni turistice sunt în doar cinci state membre UE: şase regiuni în Spania, şase regiuni în Franţa, cinci regiuni în Italia, două regiuni în Portugalia şi o regiune în Croaţia.

