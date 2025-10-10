Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă: Zuckerberg își construiește un adăpost subteran uriaș în Hawaii

Se spune că Mark Zuckerberg a început lucrările la Koolau Ranch — vastul său complex de 1.000 de hectare de pe insula hawaiană Kauai — încă din 2014, scrie BBC.

Proiectul include un adăpost subteran, complet echipat cu propriile surse de energie și provizii de hrană, însă tâmplarii și electricienii care lucrează acolo au fost obligați să semneze acorduri de confidențialitate (NDA) care le interzic să vorbească despre construcție, potrivit unei investigații publicate de revista Wired.

Un zid de aproape doi metri blochează vederea asupra șantierului dinspre drumul principal.

Întrebat anul trecut dacă își construiește un buncăr pentru sfârșitul lumii, fondatorul Facebook a răspuns categoric: „Nu”.

Spațiul subteran de aproximativ 460 de metri pătrați este, potrivit lui, „doar un mic adăpost, ca un subsol”.

Asta nu a oprit însă speculațiile — mai ales după decizia lui Zuckerberg de a cumpăra 11 proprietăți în cartierul Crescent Park din Palo Alto, California, adăugând și acolo un spațiu subteran de circa 650 de metri pătrați.

Deși autorizațiile de construcție menționează doar „subsoluri”, unii vecini îl numesc buncăr. Sau „peștera miliardarului”.

Există speculații similare și despre alți lideri din tehnologie, dintre care unii par să fi cumpărat terenuri vaste, pregătite pentru a fi transformate în buncăre de lux de milioane de dolari.

Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, a vorbit despre „asigurarea pentru apocalipsă” — o formă de protecție despre care afirmă că ar avea-o aproximativ jumătate dintre super-bogați, cu Noua Zeelandă drept destinație preferată pentru astfel de reședințe.

Dar chiar se pregătesc aceștia pentru război, pentru efectele schimbărilor climatice sau pentru un alt eveniment catastrofal despre care restul lumii încă nu știe?

În ultimii ani, avansul inteligenței artificiale (AI) a adăugat un nou motiv de îngrijorare pe lista potențialelor amenințări existențiale. Mulți sunt profund alarmați de viteza cu care tehnologia evoluează.

Ilya Sutskever, om de știință și cofondator al companiei OpenAI, ar fi unul dintre aceștia.

Până la jumătatea anului 2023, compania din San Francisco lansase deja ChatGPT — chatbot-ul folosit acum de sute de milioane de oameni din întreaga lume — și lucra intens la noi actualizări.

Însă, potrivit unei cărți scrise de jurnalista Karen Hao, în acea vară Sutskever devenise tot mai convins că oamenii de știință din domeniul informaticii se aflau pe punctul de a dezvolta o inteligență artificială generală (AGI) — momentul în care mașinile ajung să egaleze inteligența umană.

Într-o ședință internă, Sutskever le-ar fi sugerat colegilor să sape un adăpost subteran pentru cercetătorii de top ai companiei, înainte ca o asemenea tehnologie puternică să fie lansată în lume, relatează Hao.

