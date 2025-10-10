Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă: Zuckerberg își construiește un adăpost subteran uriaș în Hawaii

Stiri externe
10-10-2025 | 16:30
mark zuckerberg
Facebook.com/Mark Zuckerberg

Se spune că Mark Zuckerberg a început lucrările la Koolau Ranch — vastul său complex de 1.000 de hectare de pe insula hawaiană Kauai — încă din 2014, scrie BBC. 

autor
Vlad Dobrea

Proiectul include un adăpost subteran, complet echipat cu propriile surse de energie și provizii de hrană, însă tâmplarii și electricienii care lucrează acolo au fost obligați să semneze acorduri de confidențialitate (NDA) care le interzic să vorbească despre construcție, potrivit unei investigații publicate de revista Wired.

Un zid de aproape doi metri blochează vederea asupra șantierului dinspre drumul principal.

Întrebat anul trecut dacă își construiește un buncăr pentru sfârșitul lumii, fondatorul Facebook a răspuns categoric: „Nu”.

Spațiul subteran de aproximativ 460 de metri pătrați este, potrivit lui, „doar un mic adăpost, ca un subsol”.

Citește și
cutremur filipine
Filipine, zguduit de un nou cutremur cu magnitudinea 6,9. Este risc major de tsunami

Asta nu a oprit însă speculațiile — mai ales după decizia lui Zuckerberg de a cumpăra 11 proprietăți în cartierul Crescent Park din Palo Alto, California, adăugând și acolo un spațiu subteran de circa 650 de metri pătrați.

Deși autorizațiile de construcție menționează doar „subsoluri”, unii vecini îl numesc buncăr. Sau „peștera miliardarului”.

Există speculații similare și despre alți lideri din tehnologie, dintre care unii par să fi cumpărat terenuri vaste, pregătite pentru a fi transformate în buncăre de lux de milioane de dolari.

Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, a vorbit despre „asigurarea pentru apocalipsă” — o formă de protecție despre care afirmă că ar avea-o aproximativ jumătate dintre super-bogați, cu Noua Zeelandă drept destinație preferată pentru astfel de reședințe.

Dar chiar se pregătesc aceștia pentru război, pentru efectele schimbărilor climatice sau pentru un alt eveniment catastrofal despre care restul lumii încă nu știe?

În ultimii ani, avansul inteligenței artificiale (AI) a adăugat un nou motiv de îngrijorare pe lista potențialelor amenințări existențiale. Mulți sunt profund alarmați de viteza cu care tehnologia evoluează.

Ilya Sutskever, om de știință și cofondator al companiei OpenAI, ar fi unul dintre aceștia.
Până la jumătatea anului 2023, compania din San Francisco lansase deja ChatGPT — chatbot-ul folosit acum de sute de milioane de oameni din întreaga lume — și lucra intens la noi actualizări.

Însă, potrivit unei cărți scrise de jurnalista Karen Hao, în acea vară Sutskever devenise tot mai convins că oamenii de știință din domeniul informaticii se aflau pe punctul de a dezvolta o inteligență artificială generală (AGI) — momentul în care mașinile ajung să egaleze inteligența umană.

Într-o ședință internă, Sutskever le-ar fi sugerat colegilor să sape un adăpost subteran pentru cercetătorii de top ai companiei, înainte ca o asemenea tehnologie puternică să fie lansată în lume, relatează Hao.

Sursa: BBC

Etichete: buncar, Mark Zuckerberg, apocalipsa, miliardari,

Dată publicare: 10-10-2025 16:30

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Filipine, zguduit de un nou cutremur cu magnitudinea 6,9. Este risc major de tsunami
Stiri externe
Filipine, zguduit de un nou cutremur cu magnitudinea 6,9. Este risc major de tsunami

Un nou cutremur de pământ, cu magnitudinea 6,9, a zguduit vineri sudul statului Filipine şi a declanşat o nouă alertă de tsunami la doar câteva ore după ce un puternic seism cu magnitudinea 7,4 a ucis cel puţin şase persoane, informează AFP şi Reuters.

SUA vor trimite 200 de soldaţi în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind tranziţia din Gaza
Stiri externe
SUA vor trimite 200 de soldaţi în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind tranziţia din Gaza

SUA vor trimite circa 200 de soldaţi în Israel pentru a înfiinţa un centru de coordonare al eforturilor internaţionale în Gaza, înaintea formării unui guvern permanent în teritoriu.

Politico: Criza politică din Franța intensifică temerile UE privind o virare spre extrema dreaptă a statului fondator
Stiri externe
Politico: Criza politică din Franța intensifică temerile UE privind o virare spre extrema dreaptă a statului fondator

Temerile vechi ale Uniunii Europene privind o posibilă virare spre extrema dreaptă a Franței, un stat fondator, au revenit în prim-plan săptămâna aceasta, pe fondul agravării crizei politice din țară, scrie Politico într-o analiză.

Recomandări
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult
Stiri actuale
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult

România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28