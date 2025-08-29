Mark Zuckerberg le-a oferit căști anti-zgomot și gogoși vecinilor deranjați de construcțiile de 110 milioane dolari

Miliardarul Mark Zuckerberg a adoptat o abordare controversată pentru a calma furia vecinilor săi din California, oferindu-le căști cu anularea zgomotului, șampanie spumantă și gogoși glazurate. El a vrut astfel să-i îmbuneze după zgomotul constant generat de construcțiile care durează de peste 14 ani la complexul său de 110 milioane de dolari din Palo Alto, arată realtor.com.

Șeful Meta, în vârstă de 41 de ani și cu o avere estimată la 254 de miliarde de dolari, se află în centrul unei controverse după ce a cumpărat 11 case diferite în cartierul exclusivist Crescent Park, transformându-le într-un complex enorm - un proiect care continuă de mai bine de un deceniu.

„Ne-au ocupat cartierul"

Vecinii au frustrări majore față de haosul creat de lucrările neîntrerupte, unul dintre ei acuzându-l pe miliardar și pe soția sa, Priscilla Chan, că le-au „ocupat" comunitatea.

„Niciun cartier nu vrea să fie ocupat. Dar exact asta au făcut. Ne-au ocupat cartierul", a declarat pentru The New York Times Michael Kieschnick, resident în Crescent Park.

Gestul lui Zuckerberg de a oferi căști anti-zgomot a stârnit și mai multe frustrări printre vecini și a fost criticat dur pe rețelele sociale ca fiind „bolnav" și „deconectat de realitate".

„Banii nu-ți pot cumpăra dragostea, dar îți pot cumpăra căști ca să-i reduci la tăcere pe toți cei care se plâng de stilul tău de viață excesiv de opulent", a scris un utilizator pe X.

Un imperiu imobiliar construit treptat

Investigația The New York Times arată că Zuckerberg a preluat treptat și a adunat „o tablă de Monopoly" de case. Multe din tranzacțiile sale imobiliare din zonă au fost realizate în afara pieței, foști rezidenți și proprietari de case dezvăluind că au fost abordați din senin de reprezentanți ai lui Zuckerberg cu oferte pentru proprietățile lor - de multe ori cu prețuri care depășeau cu mult valoarea estimată a imobilelor.

Renovarea acestor case a inclus transformarea unor proprietăți în case pentru oaspeți, adăugarea mai multor grădini, instalarea unei școli private și a unor facilități subterane. Complexul include un teren de pickleball, o piscină mare ultramodernă care poate fi acoperită când este necesar și chiar o statuie ridicată în onoarea soției sale, Chan.

Mark Zuckerberg a extins proprietățile și în subteran, construind un subsol de 7.000 de metri pătrați, în stil bunker, sub mai multe dintre casele sale.

Construcții în ciuda autorităților

Locuitorii cartierului consideră vinovate și autoritățile locale, care i-au refuzat lui Zuckerberg autorizația de construire pentru un complex în 2016. În ciuda acestui refuz , ei spun că a reușit să-l construiască oricum, pur și simplu prin achiziționarea terenului necesar bucată cu bucată și prin ridicarea construcțiilor pas cu pas.

Purtătorul de cuvânt al lui Zuckerberg, Aaron McLear, a insistat pentru Times că omul de afaceri și soția sa au făcut toate eforturile să „evite perturbarea" comunității, deși a recunoscut că familia necesită o pază puternică din cauza numărului de amenințări cu care se confruntă din cauza averii și celebrității sale.

„Mark, Priscilla și copiii lor și-au făcut din Palo Alto casa lor de mai bine de un deceniu", a declarat McLear. „Ei prețuiesc să fie membri ai comunității și au luat o serie de măsuri care depășesc orice cerințe locale pentru a evita să deranjeze cartierul."

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













