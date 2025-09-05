Zuckerberg îl dă în judecată pe Zuckerberg: platforma Meta îl tot suspendă pentru „identitate falsă”

05-09-2025 | 07:28
Mark Zuckerberg

În Statele Unite, Mark Zuckerberg l-a dat în judecată pe... Mark Zuckerberg.

Un avocat din Indiana care are același nume cu fondatorul Facebook a fost adus la exasperare după ce platforma i-a tot suspendă conturile.

Motivul: îl acuză că își asumă indentitatea unei celebrități. Asta deși avocatul folosește numele întreg: Mark Steven Zuckerberg, și nu Mark Elliot Zuckerberg, cum îl cheamă pe creatorul Facebook.

Omul a dat în judecată compania Meta, pe care o acuză de neglijență și încălcarea prevederilor contractuale.

Compania îi reactivează contul, cu scuzele de rigoare, doar că procedura durează câteva luni. Timp în care el pierde banii plătiți platformei pentru promovare.

soldati nato
FT: SUA vor reduce fondurile unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. „Provoacă multă îngrijorare”

Meta a promis să găsească o formulă pentru a-i ține bărbatului contul activ.

Sursa: Pro TV

SUA urmează să elimine treptat programele de asistență în materie de securitate destinate armatelor europene aflate la granița cu Rusia, pe măsură ce presează continentul să plătească mai mult din propria apărare.

 

