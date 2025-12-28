Mesajul președintelui Zelenski înainte de Anul Nou: Deciziile privind pacea depind de partenerii Kievului

Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, "asigurarea păcii" va depinde de partenerii Kievului, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters.

"Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, dar, dacă vor exista decizii, depinde de parteneri", a scris Zelenski în aplicaţia Telegram într-o serie de comentarii înainte de discuţiile din Florida pe care urmează să le aibă cu preşedintele SUA, Donald Trump.

El a adăugat că partenerii Ucrainei ar trebui să sporescă presiunea asupra Moscovei, "astfel încât ruşii să resimtă consecinţele propriei agresiuni".

