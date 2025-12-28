Analiză: De ce Putin nu și-a schimbat poziția privind Ucraina – și ce înseamnă acest lucru pentru Trump

Stiri externe
28-12-2025 | 13:59
trump putin ucraina

Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump în Florida astăzi, pentru a discuta un nou plan de pace în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina.

autor
Vlad Dobrea

„Nu are nimic până nu aprob eu”, a spus el, referindu-se la viitoarea vizită a lui Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago.

Liderul ucrainean a vorbit despre un plan de pace „finalizat în proporție de 90%”, însă, pe măsură ce oaspetele îi promovează potențialul, gazda nu pare încă convinsă.

Orice posibil progres se lovește de refuzul Rusiei, iar Donald Trump nu are nevoie să i se reamintească acest lucru – este o realitate constantă care a subminat eforturile de pace și i-a pus la încercare abilitățile diplomatice în relația cu Moscova, adesea cu rezultate deloc flatante, scrie Sky News. 

Zelenski și aliații din coaliție l-au făcut pe Trump să se răzgândească, după ce SUA au avansat un plan în 28 de puncte care, în opinia lor, semăna cu o listă de dorințe a Rusiei.

Versiunea actualizată, cu 20 de puncte, elaborată la Kiev, include compromisuri, iar Zelenski vorbește despre o „discuție bună” cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, în pregătirea unei întâlniri directe cu președintele american.

Deocamdată, semnele par încurajatoare – însă tăcerea relativă de la Moscova sugerează contrariul.

Oficialii ruși au făcut unele declarații optimiste, dar acestea au fost prudente și limitate. Vladimir Putin abia dacă s-a abătut de la poziția sa inițială privind Ucraina, iar așteptările ca aceasta să se schimbe în acest weekend sunt reduse.

De ce ar face-o?

Este vorba despre un lider rus care se bucură de apropierea unui președinte american ce remodelează relațiile SUA–Rusia în avantajul Moscovei și care simte o oportunitate de a-și continua ambițiile teritoriale. Antagonismul dintre SUA și aliații europeni este un alt beneficiu, pentru Putin, al situației actuale.

În aceste condiții, o propunere-cadru care i-ar limita ambițiile pe termen lung nu este, în mod necesar, bine primită la Moscova.

Este acesta motivul pentru care Putin a minimalizat importanța planului lui Zelenski?

Nu pentru prima dată, orice reticență a Rusiei va reprezenta un test pentru Donald Trump – al forței, al diplomației și al locului unde îi sunt, în cele din urmă, loialitățile.

Sursa: Sky News

Etichete: donald trump, vladimir putin, intalnire, volodimir zelenski,

Dată publicare: 28-12-2025 13:59

