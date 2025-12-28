Aproape 70 de membri ai unei secte proucrainene au fost reţinuţi în Rusia pentru rugăciuni dedicate lui Zelenski

Forţele de securitate ruse au reţinut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care şi-au dedicat rugăciunile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi armatei ucrainene, scrie EFE.



Poliţia a efectuat vineri o razie la o întâlnire a organizaţiei religioase proucrainene Şcoala Principiului Unit şi i-a reţinut pe cei aproximativ 70 de participanţi, care sunt acuzaţi de răspândire de informaţii false despre forţele armate ruse.

La întâlnirile organizaţiei, fondată în Ucraina, participau în general profesori de la şcoli din diferite regiuni ale Rusiei. Totuşi, cei mai mulţi dintre participanţi sunt locuitori ai oraşului Sankt Petersburg.

Potrivit presei ruse, liderii sectei au promovat idei contrare liniei oficiale ruse privind războiul din Ucraina şi i-au denigrat pe soldaţii ruşi şi pe cetăţenii care i-au susţinut.

De asemenea, participanţii se rugau pentru protejarea cetăţenilor ruşi de mobilizare, pentru armata ucraineană şi pentru preşedintele Ucrainei.

Membrii sectei erau obligaţi să le dezvăluie familiilor poziţia lor anti-război.

Cei arestaţi riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Secta religioasă, ale cărei practici se bazează pe ortodoxia creştină, încorporează totodată ritualuri ezoterice şi mistice.

