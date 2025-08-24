Cancelarul Merz, despre eforturile conjugate pentru un acord de pace în Ucraina: „am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Cancelarul german Friedrich Merz a comparat eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina cu parcurgerea primilor 200 de metri dintr-un traseu total de 10 kilometri.

„Da, am făcut primii paşi. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcţia corectă”, a declarat Merz la congresul partidului Uniunea Creştin-Democrată (CDU) din Germania, transmite news.ro.

Cancelarul a evidenţiat că poziţia Rusiei continuă să complice negocierile, descriind procesul ca fiind o sarcină „dificilă”. El a subliniat că liderii Germaniei şi ai Uniunii Europene au făcut în ultimele trei săptămâni eforturi diplomatice crescute, însă au fost şi progrese. „Să nu spună nimeni astăzi că discutăm doar despre livrări de arme”, a adăugat el, referindu-se la negocierile în curs privind garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Preşedintele american Donald Trump şi-a intensificat recent eforturile de mediere pentru a opri războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, după întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska, pe 15 august, şi cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, alături de liderii europeni.

Merz a anunţat că, potrivit discuţiilor dintre Trump şi Putin, o întâlnire directă între şefii de stat rus şi ucrainean ar putea avea loc în următoarele două săptămâni. Trump a afirmat că intenţionează să găzduiască această întâlnire bilaterală, urmată de un summit trilateral, dacă negocierile decurg favorabil.

În acest context, Zelenski a declarat pe 18 august că este gata să discute direct cu Putin despre probleme teritoriale, solicitând negocieri necondiţionate, pe fondul eforturilor privind asigurarea securităţii Ucrainei și păstrarea suveranității sale.

Cancelarul german a avertizat, însă, că Ucraina nu trebuie presată să cedeze teritorii, comparând cererile Rusiei într-o eventuală retragere de la Donbas cu ideea ca „Statele Unite să trebuiască să renunțe la Florida”.

