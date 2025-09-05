”Caravane horror”. Cazul pentru care polițiștii din Ungaria și-au chemat în ajutor colegii din România

05-09-2025 | 09:26
politisti ungaria
Magyar Rendőrség / Poliția Ungară

Polițiștii maghiari și români au lucrat împreună timp de o lună și jumătate în Ungaria pentru supravegherea traficului rutier cu risc, o atenție deosebită fiind acordată ”caravanelor horror” – transporturi cu nereguli care au traversat mai multe țări.

 

Poliţişti ungari şi români au efectuat împreună controale în judeţul Pest (Ungaria) timp de o lună şi jumătate, concentrându-se în principal pe vehicule supraîncărcate, depăşirea vitezei, valabilitatea documentelor, "caravanele horror", respectarea perioadelor de odihnă şi asigurarea încărcăturilor, scrie Hirado.

Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Pest a transmis că un număr semnificativ de autoturisme şi camioane străine circulă pe autostrăzile şi şoselele rapide ale judeţului, ai căror şoferi au provocat sau au fost implicaţi în accidente rutiere din ce în ce mai frecvente în ultima perioadă.

Comunicatul reaminteşte că în acest an au avut loc două accidente foarte grave în care au fost implicate persoane străine, în apropierea localităţilor Herceghalom şi Páty. În cele două accidente şi-au pierdut viaţa şapte persoane.

Potrivit comunicatului, în perioada 15 iulie – 31 august, poliţia a luat măsuri împotriva unui mare număr de şoferi care nu şi-au folosit cardurile de conducere, astfel încât tahograful nu a putut înregistra timpul de conducere real.

Unii şoferi au parcurs mii de kilometri între Germania şi România în aceste condiţii. Nu au fost rare camioanele care depăşeau cu 20% sau 30% greutatea permisă, dar au fost identificate şi „caravane horror” care au traversat 16 ţări; poliţiştii au acţionat împreună la peste o sută de accidente în decursul unei luni şi jumătate – precizează comunicatul.

Poliţiştii au organizat mai multe operaţiuni de mare anvergură şi au intervenit în 16 cazuri de nefolosire a centurilor de siguranţă, pentru care au aplicat amenzi administrative în valoare totală de peste jumătate de milion de forinţi (1.270 de euro). Au mai fost diverse încălcări ale regulilor de circulaţie, în 53 de cazuri.

Agenţii au avut 16 cazuri de vehicule supraîncărcate, în care au aplicat amenzi administrative în valoare totală de aproximativ 5 milioane de forinţi (12.700 de euro).

În aproximativ 80% din cazuri, ei au fost nevoiţi să ia măsuri împotriva cetăţenilor străini, poliţiştii ungari fiind ajutaţi în mare măsură de către colegii lor români în comunicarea cu străinii – se arată în comunicat.

Cine este șoferul care a trecut în viteză granița din Ungaria în România, cu poliția pe urmele sale
Cine este șoferul care a trecut în viteză granița din Ungaria în România, cu poliția pe urmele sale

Un român care a fost urmărit de poliție în Ungaria pentru că ar fi condus un autoturism furat, a fost prins de autoritățile noastre, pe autostrada A1, în județul Arad.

TIR-uri românești încărcate și cu o tonă peste limită, descoperite în Ungaria. Ce amenzi au primit șoferii

Într-o jumătate de zi, poliţişii ungari de pe autostrada M0 (centura Budapestei) au descoperit două vehicule din România cu o încărcătură peste limită, scrie Napi Gazdasag.

Caz șocant în Ungaria. A fost reținut de poliție pentru un mesaj pe Facebook

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost reținut de poliția din Ungaria, după un mesaj postat pe facebook, în care acuza actualul regim de dictatură.

Motivul pentru care 4 bărbaţi au fost arestaţi după ce au traversat România cu taxiul

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Sânnicolau Mare - judeţul Timiş au depistat patru cetăţeni din Sri Lanka, solicitanţi de azil în România, care intenționau să treacă ilegal frontiera în Ungaria.

Doi romani sunt acuzati ca au lasat 100 de imigranti inchisi intr-un camion supraincalzit. "Puteau muri in 25 de minute"

Procurorii maghiari ancheteaza un caz de trafic de persoane cu un "camion al groazei" in care sunt implicati doi romani.

Sindicaliştii din educaţie, către directori şi inspectori şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting
Sindicaliştii din educaţie, către directori şi inspectori şcolari: Să nu-i amenințați pe cei care vor participa la miting

Sindicatele din educaţie invită cadrele didactice şi inspectorii şcolari să participe la mitingul şi marşul de luni organizate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: "Vor fi ținte legitime"

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

