Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez

30-10-2025 | 21:21
Dmitri Medvedev
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, se ceartă oficial cu fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe tema războiului nuclear, iar într-o postare pe Instagram recurge la melodia „Calm Down” (Calmează-te) a Selenei Gomez, relatează POLITICO.

autor
Sabrina Saghin

Într-un interviu acordat site-ului de ştiri belgian HUMO, Theo Francken, şeful apărării belgiene, a promis la începutul acestei săptămâni că NATO „va distruge Moscova” dacă Kremlinul va ataca vreodată Bruxelles-ul.

Acest lucru a declanşat o reacţie violentă din partea lui Dmitri Medvedev, fostul preşedinte rus şi actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate, care de când a început războiul de agresiune al Rusiei în Ucrana s-a specializat în răbufniri violente şi uneori suburbane pe reţelele sociale.

Medvedev reacționează cu amenințări nucleare

Medvedev l-a făcut pe Francken „imbecil” şi a avertizat că super-arma nucleară Poseidon a Kremlinului a fost testată săptămâna aceasta, numind-o „adevărata armă a apocalipsei”. Ca răspuns la un utilizator X care a sugerat folosirea Belgiei ca teren de testare, Medvedev a adăugat: „Atunci Belgia va dispărea”.

Joi dimineaţă, Francken i-a răspuns lui Medvedev într-o postare pe Instagram, spunând: „Bătăuşul-şef din Rusia nu încetează niciodată să ameninţe şi să insulte”.

NATO nu este în război cu Federaţia Rusă şi cu siguranţă nu doreşte să fie... Dar principiul „ripostei” al alianţei noastre este de necontestat de 76 de ani”, a spus el.

„Asta am vrut să spun în interviul pentru HUMO şi nu retrag niciun cuvânt din ceea ce am spus”, a punctat ministrul belgian.

Postarea are ca fundal sonor melodia de succes din 2023 a cântăreţei pop americane Selena Gomez, „Calm Down”, aparent ca un sfat din partea lui Francken către Kremlin să se calmeze. Melodia a fost lansată pentru prima dată de cântăreţul nigerian Rema în 2022 şi remixată cu Gomez în 2023.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Dmitri Medvedev, selena gomez,

Dată publicare: 30-10-2025 21:21

