Zelenski l-a demis pe strategul din spatele operațiunii „Pânza de păianjen”. „I-am mulţumit pentru munca sa”

05-01-2026 | 17:55
Volodimir Zelenski
În cadrul unei ample remanieri a structurilor de apărare, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea şefului Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei.

Această decizie se înscrie într-o reorganizare mai largă iniţiată de Zelenski, pe fondul eforturilor diplomatice internaţionale de a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP, preluat de news.ro.

Săptămâna trecută, şeful statului l-a numit pe foarte popularul şef al serviciilor militare de informaţii, Kirilo Budanov, la conducerea administraţiei prezidenţiale şi a anunţat înlocuirea viitoare a ministrului apărării. Întrebat despre aceste decizii, Zelenski a declarat sâmbătă că doreşte să relanseze aceste organisme „în cazul în care” Rusia va refuza să înceteze ostilităţile.

„I-am mulţumit pentru munca sa”, a declarat Zelenski pe reţelele sociale, postând fotografii ale întâlnirii sale cu Maliuk, generalul în vârstă de 42 de ani, în care se poate vedea cum cei doi bărbaţi îşi strâng mâinile.

Maliuk, care conducea SBU din 2022, îşi va continua activitatea în cadrul acestei structuri şi se va concentra pe „operaţiuni asimetrice” împotriva Rusiei, a precizat Zelenski, fără a da mai multe detalii.

zelenski tusk macron merz starmer
Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate

Preşedintele ucrainean a semnat, de asemenea, un decret pentru numirea provizorie în fruntea SBU a lui Evgheni Hmara, şeful departamentului „Alfa”, specializat în operaţiuni de comando în cadrul serviciului de securitate naţională.

Cine este generalul Maliuk

Generalul Maliuk a devenit foarte popular în Ucraina după o serie de atacuri îndrăzneţe comise în Rusia, după ce forţele ruse au invadat Ucraina. Astfel, în cadrul unei operaţiuni fără precedent, numităPânza de păianjen”, SBU a reuşit în 2025 să distrugă mai multe bombardiere ruseşti într-un atac coordonat cu drone trimise clandestin în Rusia pe platforma unor camioane. Aceste aparate fără pilot au lovit simultan mai multe baze aeriene pe teritoriul rus, atingând avioane utilizate pentru bombardarea oraşelor ucrainene.

Pe fondul zvonurilor despre plecarea lui Maliuk care circulă de câteva zile, un număr de comandanţi ai armatei ucrainene au făcut publice sâmbătă declaraţii de sprijin pentru acest responsabil, subliniind eficienţa sa în funcţie.

Zelenski a început să râdă când a vorbit despre capturarea lui Maduro. „SUA știu ce au de făcut în continuare"
Zelenski a început să râdă când a vorbit despre capturarea lui Maduro. „SUA știu ce au de făcut în continuare”

Volodimir Zelenski a sugerat că Donald Trump ar trebui să procedeze și cu Vladimir Putin în același fel cum a făcut-o și cu Nicolas Maduro, pe care americanii l-au capturat și l-au dus la New York pentru a fi judecat, potrivit NY Post.

Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate
Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate

La Kiev au loc noi negocieri, sâmbătă, între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia.

Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al administrației prezidențiale. „Ucraina trebuie să se concentreze pe securitate"
Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al administrației prezidențiale. „Ucraina trebuie să se concentreze pe securitate”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare şi renumit pentru orchestrarea unor operaţiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca şef al administraţiei sale.

Zelenski: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate în fața agresiunii ruse
Zelenski: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate în fața agresiunii ruse

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi că integrarea țării sale în Uniunea Europeană reprezintă un element esențial al garanțiilor de securitate urmărite de Kiev în cadrul demersurilor internaționale pentru oprirea războiului declanșat d

Anul 2026 începe cu speranță: "Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina e 90% gata". "10% până la pace"
Anul 2026 începe cu speranță: ”Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina e 90% gata”. ”10% până la pace”

Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt".

