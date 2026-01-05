Zelenski l-a demis pe strategul din spatele operațiunii „Pânza de păianjen”. „I-am mulţumit pentru munca sa”

În cadrul unei ample remanieri a structurilor de apărare, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea şefului Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei.

Această decizie se înscrie într-o reorganizare mai largă iniţiată de Zelenski, pe fondul eforturilor diplomatice internaţionale de a pune capăt războiului cu Rusia, relatează AFP, preluat de news.ro.

Săptămâna trecută, şeful statului l-a numit pe foarte popularul şef al serviciilor militare de informaţii, Kirilo Budanov, la conducerea administraţiei prezidenţiale şi a anunţat înlocuirea viitoare a ministrului apărării. Întrebat despre aceste decizii, Zelenski a declarat sâmbătă că doreşte să relanseze aceste organisme „în cazul în care” Rusia va refuza să înceteze ostilităţile.

„I-am mulţumit pentru munca sa”, a declarat Zelenski pe reţelele sociale, postând fotografii ale întâlnirii sale cu Maliuk, generalul în vârstă de 42 de ani, în care se poate vedea cum cei doi bărbaţi îşi strâng mâinile.

Maliuk, care conducea SBU din 2022, îşi va continua activitatea în cadrul acestei structuri şi se va concentra pe „operaţiuni asimetrice” împotriva Rusiei, a precizat Zelenski, fără a da mai multe detalii.

Preşedintele ucrainean a semnat, de asemenea, un decret pentru numirea provizorie în fruntea SBU a lui Evgheni Hmara, şeful departamentului „Alfa”, specializat în operaţiuni de comando în cadrul serviciului de securitate naţională.

Cine este generalul Maliuk

Generalul Maliuk a devenit foarte popular în Ucraina după o serie de atacuri îndrăzneţe comise în Rusia, după ce forţele ruse au invadat Ucraina. Astfel, în cadrul unei operaţiuni fără precedent, numită „Pânza de păianjen”, SBU a reuşit în 2025 să distrugă mai multe bombardiere ruseşti într-un atac coordonat cu drone trimise clandestin în Rusia pe platforma unor camioane. Aceste aparate fără pilot au lovit simultan mai multe baze aeriene pe teritoriul rus, atingând avioane utilizate pentru bombardarea oraşelor ucrainene.

Pe fondul zvonurilor despre plecarea lui Maliuk care circulă de câteva zile, un număr de comandanţi ai armatei ucrainene au făcut publice sâmbătă declaraţii de sprijin pentru acest responsabil, subliniind eficienţa sa în funcţie.

