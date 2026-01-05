Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

05-01-2026
desafio
Desafio, noul reality show care promite adrenalină, emoție, strategie, dar și lupte intense pentru supraviețuire, are premiera luni.

Aventura începe de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, iar noi toți vom fi martorii primei confruntări dintre cei 24 de concurenți împărțiți în trei echipe: Luptătorii, Visătorii și Norocoșii.

Încă de la prima ediție, sub soarele arzător al Thailandei, concurenții vor intra într-o competiție dură în care își vor testa limitele fizice și psihice.

Concurenții luptă pentru teritoriu

Prima mare bătălie se va da pentru teritoriu, un joc esențial care va decide, în prima săptămână, unde va locui fiecare echipă: într-o vilă, într-un sat pescăresc sau în pustiu. Miza este uriașă, pentru că locul ales va face diferența dintre confort și lipsuri extreme.

Traseul inaugural va fi unul epic, cu toți cei 24 de concurenți la linia de start. Câștigarea vilei vine la pachet cu un avantaj major: confortul, în timp ce ultimii clasați vor fi nevoiți să se adapteze unor condiții de trai dure.

Călătoria din Desafio: Aventura îi va purta pe teritoriul șarpelui Naga, șarpele cu șapte coroane, un simbol spiritual extrem de important în cultura thailandeză. Doar 7 concurenți vor reuși, la finalul competiției, să ajungă în etapa decisivă și să lupte individual pentru marele premiu de 150.000 de euro.

Echipele au mentalități diferite

Cele trei echipe au mentalități diferite și moduri distincte de a lupta: Norocoșii, obișnuiți cu confortul, dar lipsiți de privilegii; Luptătorii, cei care cunosc greul și nu renunță; și Visătorii, dornici să își schimbe destinul. Aventura începe în însorita provincie Chumphon, însă nimeni nu poate anticipa cu adevărat ce urmează.

Tot în această seară, telespectatorii vor asista și la Bătălia Căpitanilor, fiecare echipă urmând să își desemneze un reprezentant pe un traseu sportiv extrem de solicitant. Așadar, nu ratați premiera Desafio: Aventura – de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

