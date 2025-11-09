Marea Britanie trimite echipament de apărare pentru a ajuta Belgia să facă faţă incursiunilor perturbatoare ale dronelor

Marea Britanie trimite experţi şi echipamente în Belgia pentru a o ajuta să combată apariţia unor drone perturbatoare, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroporturilor, a anunţat duminică şeful armatei britanice.

În ultima săptămână, au fost observate drone deasupra aeroporturilor şi bazelor militare din Belgia, acestea provocând perturbări majore în întreaga Europă în ultimele luni.

Richard Knighton, şeful forţelor armate britanice, a declarat pentru BBC că omologul său belgian a solicitat asistenţă şi că echipamentele şi personalul sunt în drum spre Belgia.

„La sfârşitul săptămânii trecute, ministrul apărării şi cu mine am convenit să trimitem personal şi echipamente în Belgia pentru a-i ajuta”, a spus el, fără a da detalii despre tipul de echipamente care vor fi trimise sau despre numărul de persoane.

Knighton a precizat că încă nu se ştie cine se află în spatele apariţiilor dronelor, dar a menţionat că Rusia a fost implicată într-un model de „război hibrid” în ultimii ani.

Rusia a negat orice legătură cu incidentele

Dronele zărite zburând deasupra aeroporturilor care deservesc capitala, Bruxelles, şi Liège, în estul ţării, au forţat marţi devierea multor avioane care soseau şi consemnarea la sol a unor aeronave care urmau să decoleze.

Observarea dronelor a dus, de asemenea, joi, la închiderea temporară a aeroporturilor din mai multe ţări, inclusiv din Suedia.

Ministrul german al apărării a sugerat vineri o legătură între recentele incidente cu drone din Belgia şi discuţiile legate de utilizarea activelor ruseşti îngheţate, deţinute de instituţia financiară belgiană Euroclear, pentru a finanţa un împrumut major pentru Ucraina.

Sursa: News.ro

