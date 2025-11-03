Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel”

Stiri externe
03-11-2025 | 07:59
Kleine Brogel
Getty Images

Poliţia din Belgia investighează o nouă intruziune a unor drone deasupra unei baze militare aeriene, a declarat duminică ministrul apărării Theo Francken.

autor
Claudia Alionescu

Asta în condițiile în care recent au fost semnalate alte apariţii ale unor drone în zone militare din ţară, relatează Reuters.

Guvernul a primit sâmbătă rapoarte cu privire la drone care zburau deasupra bazei aeriene Kleine Brogel din nord-estul Belgiei, a anunţat Francken într-o postare pe X.

Un elicopter şi vehicule ale poliţiei au urmărit o dronă, dar nu au reuşit să o captureze, iar un dispozitiv de bruiaj nu a reuşit să o intercepteze, a spus el.

„Nu a fost un simplu survol, ci o comandă clară care viza Kleine Brogel”, a declarat Francken.

Citește și
kaja kallas
Drone în spaţiul aerian european. Şefa diplomaţiei UE: Rusia se joacă cu războiul şi riscă o escaladare a situaţiei

Un purtător de cuvânt al biroului lui Francken a declarat pentru Reuters că poliţia investighează incidentul.

Incidente similare investigate în Belgia

În Belgia sunt deja în curs de desfăşurare alte anchete după observarea, luna trecută, a mai multor drone deasupra unei baze militare din sud-estul ţării şi a unei alte baze militare de la Elsenborn, la graniţa cu Germania.

Miniştrii guvernului belgian vor discuta despre aceste observaţii în această săptămână.

Francken a solicitat guvernului belgian să aloce mai multe fonduri pentru apărarea împotriva dronelor.

Intruziune a dronelor în Țările NATO

Ţările NATO au fost în stare de alertă maximă în ultimele săptămâni, după observarea unor drone şi a altor incursiuni aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, Munchen şi din regiunea baltică. În septembrie, aproximativ 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez.

Luna trecută, Comisia Europeană a propus patru proiecte europene de apărare, inclusiv un sistem anti-drone şi un plan de fortificare a frontierei estice cu Rusia, ca parte a eforturilor de pregătire a continentului pentru a se apăra, având ca termen 2030.

Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un potenţial atac asupra unei țări „în dizgrație”: „Va fi violent”

Sursa: News.ro

Etichete: drone, baza militara, belgia, survolare,

Dată publicare: 03-11-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Citește și...
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore
Stiri externe
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore

Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei.

Drone în spaţiul aerian european. Şefa diplomaţiei UE: Rusia se joacă cu războiul şi riscă o escaladare a situaţiei
Stiri externe
Drone în spaţiul aerian european. Şefa diplomaţiei UE: Rusia se joacă cu războiul şi riscă o escaladare a situaţiei

Rusia "se joacă cu războiul" şi riscă o "escaladare" a situaţiei, a denunţat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev, după o serie de încălcări ale spaţiului aerian european atribuite aparatelor de zbor ruseşti, relatează AFP.

Recomandări
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. 78 de percheziții pentru o listă bogată de infracțiuni
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. 78 de percheziții pentru o listă bogată de infracțiuni

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin
Stiri externe
Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Noiembrie 2025

30:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28