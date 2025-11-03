Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel”

Poliţia din Belgia investighează o nouă intruziune a unor drone deasupra unei baze militare aeriene, a declarat duminică ministrul apărării Theo Francken.

Asta în condițiile în care recent au fost semnalate alte apariţii ale unor drone în zone militare din ţară, relatează Reuters.

Guvernul a primit sâmbătă rapoarte cu privire la drone care zburau deasupra bazei aeriene Kleine Brogel din nord-estul Belgiei, a anunţat Francken într-o postare pe X.

Un elicopter şi vehicule ale poliţiei au urmărit o dronă, dar nu au reuşit să o captureze, iar un dispozitiv de bruiaj nu a reuşit să o intercepteze, a spus el.

„Nu a fost un simplu survol, ci o comandă clară care viza Kleine Brogel”, a declarat Francken.

Un purtător de cuvânt al biroului lui Francken a declarat pentru Reuters că poliţia investighează incidentul.

Incidente similare investigate în Belgia

În Belgia sunt deja în curs de desfăşurare alte anchete după observarea, luna trecută, a mai multor drone deasupra unei baze militare din sud-estul ţării şi a unei alte baze militare de la Elsenborn, la graniţa cu Germania.

Miniştrii guvernului belgian vor discuta despre aceste observaţii în această săptămână.

Francken a solicitat guvernului belgian să aloce mai multe fonduri pentru apărarea împotriva dronelor.

Intruziune a dronelor în Țările NATO

Ţările NATO au fost în stare de alertă maximă în ultimele săptămâni, după observarea unor drone şi a altor incursiuni aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, Munchen şi din regiunea baltică. În septembrie, aproximativ 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez.

Luna trecută, Comisia Europeană a propus patru proiecte europene de apărare, inclusiv un sistem anti-drone şi un plan de fortificare a frontierei estice cu Rusia, ca parte a eforturilor de pregătire a continentului pentru a se apăra, având ca termen 2030.

