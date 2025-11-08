Atac rusesc cu drone asupra oraşului Dnipro. O femeie a murit şi alte 11 persoane, printre care doi copii, au fost rănite

Cel puţin o femeie a fost ucisă, iar alte 11 persoane rănite într-un nou atac rusesc cu drone asupra oraşului industrial ucrainean Dnipro, au declarat sâmbătă autorităţile locale. Printre răniţi se află şi doi copii, au precizat acestea, potrivit dpa.

Într-un bilanţ separat, conform AFP, premierul ucrainean Iulia Sviridenko a indicat doi morţi şi şase răniţi la Dnipro, unde o dronă a avariat puternic un imobil cu nouă etaje.

Potrivit autorităţii ucrainene de protecţie civilă, drona a lovit în plin clădirea rezidenţială, distrugând apartamente de la mai multe etaje. Serviciile de urgenţă au găsit cadavrul femeii într-unul dintre apartamentele distruse.

O înregistrare video de la autoritatea ucraineanăde protecţie civilă arată o gaură mare în clădire. Mai mulţi locatari au putut fi salvaţi de sub dărâmăturile de la faţada distrusă. Incendiul izbucnit s-ar părea că a fost stins. Mai multe persoane, printre care şi o adolescentă de 13 ani, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Atacurile ruseşti provoacă întreruperi de electricitate şi întârzieri feroviare

Atacurile combinate, cu drone şi rachete, ale Rusiei din noaptea de vineri spre sâmbătă au dus la întreruperi de electricitate şi întârzieri ale trenurilor în mai multe regiuni ucrainene, întrucât au vizat, din nou, infrastructura energetică şi feroviară a ţării. În multe locuri, nu doar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, ci şi cu apă caldă şi agent termic.

Întârzieri semnificative ale trenurilor au fost raportate în regiunea Poltava (centru), conform operatorului feroviar, care a indicat că au existat întreruperi de curent şi avarii la reţeaua de contact în unele staţii.

Autorităţile au raportat întreruperi de curent electric în urma atacurilor cu rachete şi drone ruseşti asupra infrastructurii energetice în regiunea Kiev. Potrivit administraţiei regionale, în zona capitalei ucrainene o femeie a fost rănită şi mai multe case au fost avariate.

Prin atacurile asupra infrastructurii energetice, Rusia încearcă să priveze populaţia civilă de curent şi căldură, se arată într-un comunicat al administraţiei regionale din Kiev publicat pe Telegram.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat 458 de drone şi 45 de rachete asupra Ucrainei, potrivit Forţelor aeriene ucrainene, care au declarat că au doborât 406 drone şi nouă rachete.

