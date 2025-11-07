Garda de Mediu scoate la atac zeci de drone, ca să oprească poluarea din arderi ilegale. „Arzi deșeuri, faci pușcărie”

Garda de Mediu a început să folosească dronele din dotare pentru a opri arderile ilegale de deșeuri de lângă București. Ele vor fi interconectate cu bazele de date ale altor instituții, pentru a grăbi procedurile legale împotriva infractorilor.

Anunțul a fost făcut, într-un interviu la PRO Verde, de Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii de Mediu. El a menționat că interconectivitatea cu alte instituții – printre care Evidența Populației și Oficiul de Cadastru – va permite idenfificarea mult mai rapidă a celor care încalcă legea.

„În total avem 62 de drone (…) Toți comisarii Gărzii de Mediu vor fi licențiați pentru a le folosi. Acum suntem în proces de a schimba procedurile de control și a include noi tehnici, inclusiv - și cel mai important lucru - utilizarea dronei fără să fie un comisar la sol.

Ce înseamnă asta? Drona e ridicată, comisia este aici, surprinde un eveniment ilegal în domeniul protecției mediului, drona este interconectată la platforma noastră digitală, care este interoperabilă cu mai multe instituții (...) Astfel, în momentul respectiv, imaginea este inclusă în actul de control. Noi avem informația în timp real (despre comiterea infracțiunii - n.r.)"

“Le luăm deșeurile din curte. Nu le facem curat, dar le afectează businessul”

Pe de altă parte, comisarii Gărzii sunt autorizați deja să confiște deșeurile cu valoare economică, adică cele “pregătite pentru vânzare”. Împreună cu folosirea dronelor, acest lucru va duce la stoparea fenomenului, care otrăvește aerul Capitalei, a spus Corlan.

Andrei Corlan: „Le luăm deșeul din curte - ăla pregătit pentru vânzare. Nu le facem curat în curte, le luăm ceea ce le poate afecta business-ul și îi descurajează.

Și am văzut, în urma reacțiilor violente pe care le au comunitățile în care mergem și le luăm deșeurile, îmi dau seama că avem succes cu această procedură.

Mai mult decât atât, am dus totul în sfera penalului, iar Garda de Mediu are o colaborare extrem, extrem de bună cu instituțiile de forță.”

“Arzi deșeuri, faci pușcărie”

Pentru București, problema arderilor este doar o parte a unei crize mai ample legate de calitatea aerului din oraș.

Tocmai de aceea, Garda de Mediu are în derulare un control asupra Primăriei Capitalei, care ar fi trebuit să implementeze Planul Integrat de Calitate a Aerului.

„Atâta timp cât nu o să adresăm problema traficului – și Garda de Mediu nu reprezintă soluția, ci pedeapsa nerezolvării problemei – calitatea aerului nu se va îmbunătăți,” a subliniat Corlan.

El a explicat că traficul și încălzirea rezidențială sunt principalele surse de poluare. „Traficul are o pondere de 58%, încălzirea rezidențială 27%, iar restul – industrie și servicii.”

