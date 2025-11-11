Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare

Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro la programul SAFE.

Comisia a propus ca Marea Britanie să plătească între 4 și 6,5 miliarde de euro pentru a participa la programul SAFE, după cum au explicat surse apropiate de acest subiect. În plus, Comisia solicită o taxă administrativă cuprinsă între 150 și 250 de milioane de euro, arată Bloomberg.

„Vom accepta numai acorduri care aduc beneficii Regatului Unit și industriei britanice”, a declarat guvernul britanic într-un comunicat. „Nu s-a convenit nimic și nu vom comenta în mod continuu discuțiile în curs.”

Companiile britanice ar avea de câștigat dacă Marea Britanie ar reuși să negocieze accesul la un program în valoare de 150 de miliarde de euro, care permite statelor membre să împrumute bani pentru a investi în capacități de apărare, cheltuielile fiind permise pentru echipamente ale căror componente provin în principal din UE, Ucraina și țările SEE-AELS.

Negocieri pentru extinderea SAFE

În septembrie, președinția daneză a Uniunii Europene a transmis că Comisia Europeană a primit mandat pentru extinderea SAFE și începerea negocierilor cu Marea Britanie și Canada din partea COREPER, Comitetul Reprezentanților Permanenți în Uniunea Europeană, format din șeful sau adjunctul șefului de misiune din statele membre UE la Bruxelles.

„COREPER aprobă în unanimitate mandatul acordat Comisiei de a deschide negocieri cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la instrumentul SAFE”, a transmis președinția daneză a UE.

Programul face parte din eforturile Uniunii Europene de a spori pregătirea în domeniul apărării în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, pe fondul îngrijorărilor că președintele Donald Trump reduce angajamentele SUA în materie de securitate pe continent.

Deși fondul este destinat în principal companiilor din domeniul apărării din statele membre ale UE, Bruxellesul a purtat discuții și cu țări din afara UE, inclusiv Marea Britanie și Canada, cu privire la accesul la acest fond. Turcia și Coreea de Sud doresc, de asemenea, să participe.

SAFE este finanțat de UE prin capacitatea sa de împrumut, ceea ce înseamnă că este garantat în ultimă instanță de bugetul blocului. Statele membre contribuie la bugetul UE în funcție de dimensiunea economiilor lor respective.

