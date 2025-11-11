Marea Britanie refuză oferta UE de a face parte din programul SAFE. „Taxa” cerută de Bruxelles pentru participare

Stiri externe
11-11-2025 | 17:55
Ursula von der Leyen și Keir Starmer
Getty

Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a contribui cu 6,75 miliarde de euro la programul SAFE.

autor
Adrian Popovici

Comisia a propus ca Marea Britanie să plătească între 4 și 6,5 miliarde de euro pentru a participa la programul SAFE, după cum au explicat surse apropiate de acest subiect. În plus, Comisia solicită o taxă administrativă cuprinsă între 150 și 250 de milioane de euro, arată Bloomberg.

„Vom accepta numai acorduri care aduc beneficii Regatului Unit și industriei britanice”, a declarat guvernul britanic într-un comunicat. „Nu s-a convenit nimic și nu vom comenta în mod continuu discuțiile în curs.”

Companiile britanice ar avea de câștigat dacă Marea Britanie ar reuși să negocieze accesul la un program în valoare de 150 de miliarde de euro, care permite statelor membre să împrumute bani pentru a investi în capacități de apărare, cheltuielile fiind permise pentru echipamente ale căror componente provin în principal din UE, Ucraina și țările SEE-AELS.

Negocieri pentru extinderea SAFE

În septembrie, președinția daneză a Uniunii Europene a transmis că Comisia Europeană a primit mandat pentru extinderea SAFE și începerea negocierilor cu Marea Britanie și Canada din partea COREPER, Comitetul Reprezentanților Permanenți în Uniunea Europeană, format din șeful sau adjunctul șefului de misiune din statele membre UE la Bruxelles.

Citește și
drona
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

„COREPER aprobă în unanimitate mandatul acordat Comisiei de a deschide negocieri cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la instrumentul SAFE”, a transmis președinția daneză a UE.

Programul face parte din eforturile Uniunii Europene de a spori pregătirea în domeniul apărării în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, pe fondul îngrijorărilor că președintele Donald Trump reduce angajamentele SUA în materie de securitate pe continent.

Deși fondul este destinat în principal companiilor din domeniul apărării din statele membre ale UE, Bruxellesul a purtat discuții și cu țări din afara UE, inclusiv Marea Britanie și Canada, cu privire la accesul la acest fond. Turcia și Coreea de Sud doresc, de asemenea, să participe.

SAFE este finanțat de UE prin capacitatea sa de împrumut, ceea ce înseamnă că este garantat în ultimă instanță de bugetul blocului. Statele membre contribuie la bugetul UE în funcție de dimensiunea economiilor lor respective.

Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat, în București, de 33 de ori. Nu s-a putut stabili un motiv al atacului

Sursa: Bloomberg

Etichete: Marea Britanie, Comisia Europeana, programul safe,

Dată publicare: 11-11-2025 17:55

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
Citește și...
Ce va face România cu cele aproape 17 miliarde de euro din programul european de înarmare SAFE
Stiri actuale
Ce va face România cu cele aproape 17 miliarde de euro din programul european de înarmare SAFE

Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri, la Palatul Victoria.

Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă
Stiri externe
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

Primii bani europeni pentru proiecte de apărare vor ajunge la statele membre în prima parte a anului viitor, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Consiliul informal de la Copenhaga.

Prima ședință pe tema SAFE. Guvernul analizează proiectele în care România poate investi banii de la UE
Stiri actuale
Prima ședință pe tema SAFE. Guvernul analizează proiectele în care România poate investi banii de la UE

Premierul Ilie Bolojan a coordonat, miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susţine pentru a fi incluse la finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).

Recomandări
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse
Stiri Politice
Ședința de coaliție s-a încheiat fără un acord pe reforma administrației publice locale. Subiectul „pensii”, evitat - Surse

Ședința de coaliție s-a încheiat, marți seară, fără un acord clar pe tema reformei administrației publice locale, potrivit unor surse politice prezente la discuții.

Ce s-a aflat despre tânărul care a înjunghiat, fără motiv, un bărbat pe stradă în București. O vecină rupe tăcerea
Stiri actuale
Ce s-a aflat despre tânărul care a înjunghiat, fără motiv, un bărbat pe stradă în București. O vecină rupe tăcerea

Atac extrem de violent pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori și abandonat plin de sânge.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Noiembrie 2025

47:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28