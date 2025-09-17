Programul SAFE s-ar putea „extinde” către statele NATO din vestul Europei. CE va începe negocierile cu UK și Canada

Programul SAFE ar putea fi extins pentru a include Marea Britanie și Canada, nu doar țările UE. Propunerea a fost făcută de președinția daneză a Uniunii Europene.

SAFE este un instrument financiar al Uniunii Europene, garantat din fondurile comunitare, parte a programului ReArm Europe (Pregătire 2030) lansat în acest an de Comisia Europeană, în contextul războiului din Ucraina și al amenințării rusești la adresa Europei din ultimii ani. În primă fază, el a vizat statele comunitare, dar ar putea să fie extins pentru a include și unii aliați.

Mai exact, președinția daneză a Uniunii Europene a transmis că Comisia Europeană a primit un mandat pentru începerea negocierilor cu Marea Britanie și Canada din partea COREPER, Comitetul Reprezentanților Permanenți în Uniunea Europeană, format din șeful sau adjunctul șefului de misiune din statele membre UE la Bruxelles.

„COREPER aprobă în unanimitate mandatul acordat Comisiei de a deschide negocieri cu Regatul Unit și Canada privind participarea acestora la instrumentul SAFE”, a transmis președinția daneză a UE.

Cum funcționează programul SAFE

Mecanismul lansat de Comisia Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro, în credite avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente și sprijinirea industriei de apărare.

Dar pentru ca banii să fie accesați, autoritățile de la București trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii noiembrie planuri concrete de investiții.

România primește a doua cea mai mare alocare financiară, de 16,68 mld. EUR, în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apărare.

SAFE, un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apãrare.

Prin intermediul unor împrumuturi cu dobândã avantajoasã, România va putea finanța proiecte esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și pentru dezvoltarea capacității proprii de producție.

