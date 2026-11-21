Donald Trump a făcut remarca în prezența vicepreședintelui J.D. Vance și a secretarului de stat Marco Rubio, considerați până acum cele două variante posibile de succesor.

În cursul conferinței de presă de 90 de minute, susținută vineri seară în sala de presă, Trump l-a invitat pe Stephen Miller la pupitru, după ce vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio se adresaseră deja reporterilor.

Trump a declarat că șeful său de cabinet s-a descurcat mai bine decât vicepreședintele și secretarul de stat, după ce Stephen Miller a lăudat realizările administrației în plan economic.

Chiar dacă atmosfera era relaxată, iar momentul a stârnit râsete, lui Vance și lui Rubio nu le-a picat deloc bine gluma președintelui.