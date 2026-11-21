Am văzut BuniBox, o cutie pentru medicamente făcută de copiii din Borlești, Neamț, care anunță familia pe telefon dacă un vârstnic a uitat de pastilă, dar și o seră automatizată de elevii din Medgidia, controlată în întregime de pe mobil.

Încă de dimineață, Facultatea de Automatică și Calculatoare din București s-a umplut într-o zi de weekend mai ceva decât în ziua deschiderii. Totul se datorează unor copii de gimnaziu care, deși mai au cale lungă până să poată alege ce facultate vor să urmeze, au venit pregătiți ca pentru admitere. Dacă nu i-ar da de gol înălțimea, s-ar integra cu ușurință printre studenți.

Au venit din zeci de sate și orașe mici din întreaga țară, unde timp de doi ani au învățat cum să programeze, cum să lege un circuit, cum să identifice o problemă în comunitățile lor și cum să îi găsească o soluție cu ajutorul tehnologiei.

Invențiile copiilor din mediul rural

Concurentă: Proiectul nostru organizează datele pentru bunicul nostru. Le organizează pastilele. Am identificat o problemă la noi în comunitate. Foarte mulți bătrâni rămân singuri din cauză că familiile lor pleacă în străinătate. De asta am creat aplicația pentru ca familiile să poată monitoriza bunicii de departe. . Avem o plăcuță ESP care este conectată la internet și un display, un timer. Îl putem seta la orice interval. Când ajunge la intervalul în care trebuie să-și ia pastila, servomotorul deschide cutia corespunzătoare, iar bunicul trebuie să apese un buton pentru a confirma că a fost luată și ne apare în aplicație. . Dacă bunicul uită să își ia pastila și butonul nu a fost apăsat, în aplicație ne arată că doza nu a fost luată, iar familia poate contacta bunicul să vadă dacă a luat pastila.

Au construit prototipul BuniBox în doar câteva săptămâni. Însă au în spate doi ani de muncă constantă în biblioteca din comuna lor, care a fost transformată cu ajutorul Fundației Progress într-o mică universitate pentru copiii din zonă.

Sofia, Robokids: Evident, pe parcursul a doi ani am realizat mai multe proiecte diferite: senzori, leduri, lumini, mișcare, orice. Acum, pentru târg, am realizat un proiect final și am încercat tot ce am învățat până acum, să dăm tot ce e mai bun. Mi se pare super tare, pentru că în școală nu învățăm așa ceva, ne oferă oportunitate, mai ales în mediul rural, pentru copiii care chiar au un talent în treaba asta și le oferă o șansă să se îmbunătățească, să evolueze și un viitor probabil, pentru că își dezvoltă pasiunea de mici.

În celălalt capăt al sălii ne-am întâlnit cu echipa „Spark Coders” din Târgu Mureș. Dacă BuniBox rezolvă o problemă din interiorul casei, copiii din această echipă au privit de la distanță și au găsit o soluție la o problemă care afectează întregul oraș.

Soluție împotriva poluării Azomureș

Concurent: Noi provenim din orașul Târgu Mureș, unde este un combinat chimic numit Azomureș care produce gaze nocive. Noi am instalat mai multe filtre pe raza orașului care, când sunt activate. Pentru a proteja elevii și profesorii, noi am făcut o machetă care are un filtru. Aerul trece printr-un filtru cu carbon activ ca să elimine mirosurile și particulele mici, apoi trece printr-un filtru HEPA care ia particulele și mai mici. Monitorizează calitatea aerului, temperatura și umiditatea.

Concurent 3: Și înăuntru avem un senzor care detectează gazele și aerul poluat. Geamurile se vor închide ca să păstreze aerul curat înăuntru. Iar pentru siguranță, dacă cineva este pe lângă geam, acesta nu se va închide, numai după ce se ia mâna.

Concurentă 2: Ne-a venit această idee pentru a ne proteja comunitatea și pentru a proteja mediul înconjurător. Uneori se simte și au fost și diferite avertizări că nivelul de amoniac sau de amoniu a crescut prea mult și ne pot afecta.

Concurentă: Proiectul nostru nu este doar un proiect. Este scutul nostru împotriva poluării și a venit din simplă grijă a noastră față de comunitate și față de noi, care până la urmă suntem viitorul acestei țări.

Această echipă din Topoloveni, județul Argeș, a construit prototipul unei camere smart care îți spune când ai postura greșită la birou, când e cazul să iei o pauză sau să deschizi ferestrele ca să aerisești.

Ayla: Am auzit mulți băieți la școală zicând că avem foarte multe ore la școală și că stau foarte mult la teme. Nu mai au timp și de alte activități și unii au făcut chiar și kineto pentru că au stat prea mult pe scaun.

Numele echipei este Smart Gamers. Adică tocmai ce au găsit scuza să se joace mai mult…

Concurent: Vom începe prima oară cu sistemul de poziție. Când cei doi ochișori te văd că te cocoșezi, începe să piuie. Pe acest ecran este un cronometru digital. După 50 de minute în care stai la birou și îți faci temele, o să îți spună să iei o pauză în care poți să te plimbi prin cameră să faci puțină mișcare. Îl putem reseta de la acest buton. Acum este timpul în care noi ar trebui să stăm la birou… și când apare ledul roșu își spune să te ridici. . Este un sistem de calitate a aerului. Când aerul din cameră este poluat, fereastra se deschide automat.

Echipa Computer Kids din Medgidia vrea să sară în ajutorul fermierilor, cu o seră unde plantele nu sunt înfipte direct în sol.

Tiberiu, concurent: Am făcut o seră cu două automatizări. Prima este un sistem elevator care se ridică și coboară în funcție de temperatură. Dacă este frig, el urcă pentru că sus este mai multă căldură. Dacă este cald, coboară pentru că e mai răcoare jos. Noi am vrut să facem o seră pentru că și la noi în Medgidia sunt sere. Doar că ne-am gândit să nu o facem cu sisteme de irigație. Ne-am gândit să facem ceva mai original. Am învățat să lucrăm în echipă, am învățat electronică și mecanică.

Camelia Crișan, CEO Future Progress: România are 45% din copii în mediul rural. Ceea ce vedem este că în mod constant rezultatele la evaluarea națională sunt mai slabe în mediul rural decât în mediul urban. Organizația noastră și-a propus să scadă aceste inegalități pentru că nu este normal ca... un cod poștal să îți determine viitorul. Și atunci ceea ce facem este să dăm o șansă copiilor din rural pentru ca să învețe mai bine, să aibă o meserie care va fi utilă în viitor, pe de-o parte, pe de altă parte să învățăm și acele competențe moi, soft skills. Ei învață să lucreze în echipă, să devină mai buni public speakers, cum s-a întâmplat astăzi cu aceia dintre care s-au pregătit pentru a susține un speech.

România nu duce lipsă de copii talentați, nici în orașele mici și comunele despre care auzim rar. De multe ori le lipsește doar un loc unde să-și încerce ideile. Copiii aceștia l-au găsit într-un loc pe care mulți îl credeau uitat: biblioteca din comună.