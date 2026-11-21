Opt ani mai târziu, și-a consolidat cariera într-o meserie dominată în mod tradițional de bărbați. În prezent, câștigă aproximativ 33.000 de euro pe an, o sumă care arată cât de mult s-a îmbunătățit situația sa financiară după schimbarea profesiei, relatează El Espanol.

Experiența acumulată i-a permis să observe și cum s-a transformat munca pe șantiere. Margarita consideră că utilajele moderne au redus dependența de forța fizică și facilitează accesul femeilor în acest domeniu.

Totuși, ea atrage atenția că siguranța trebuie să rămână o prioritate. „Dacă ridicăm un sac de 25 de kilograme și ne accidentăm, responsabilitatea ne aparține”, explică femeia, referindu-se la riscurile manipulării materialelor grele.

De la curățenie la zidărie

Înainte de a deveni zidar, Margarita a lucrat în domeniul curățeniei și în administrație. În urmă cu opt ani, a decis să-și schimbe profesia și să se pregătească pentru o meserie care, spune ea, oferă oportunități financiare mai bune.

Femeia consideră că pregătirea tehnică și folosirea uneltelor permit depășirea multor obstacole care, în mod tradițional, au îngreunat accesul femeilor în construcții.

„Cu utilajele de astăzi, orice meserie poate fi practicată de oricine. Multe femei învață aceste meserii pentru că văd că oferă perspective mai bune și salarii mai mari. Eu sunt un exemplu clar”, afirmă Margarita.

Utilizarea stivuitoarelor, macaralelor și a altor echipamente mecanice facilitează transportul materialelor și reduce anumite eforturi fizice. Cu toate acestea, Margarita subliniază că specializarea și cunoștințele tehnice sunt esențiale pentru practicarea corectă a meseriei.

Cât câștigă un zidar

Cei 33.000 de euro pe an pe care îi câștigă Margarita arată ce venituri poate aduce meseria de zidar. Totuși, salariile diferă în funcție de experiență, calificare, specializare și contractul colectiv de muncă aplicabil.

Angajații aflați la început de drum câștigă, de regulă, mai puțin decât cei cu experiență. Există, de asemenea, diferențe între provincii și companii, astfel că nu există un salariu unic pentru toți lucrătorii din domeniu.

În ciuda progresului tehnologic, zidăria rămâne o meserie solicitantă din punct de vedere fizic. Pozițiile incomode, mișcările repetitive și manipularea greutăților pot provoca accidentări dacă nu sunt respectate măsurile de prevenție.

Legislația din Spania obligă angajatorii să evalueze aceste riscuri și prevede că manipularea manuală a greutăților trebuie evitată atunci când este posibil, prin folosirea echipamentelor mecanice sau a altor măsuri de protecție.

Pentru Margarita, construcțiile reprezintă o alternativă profesională pentru femeile care vor să-și îmbunătățească situația financiară, cu condiția să beneficieze de pregătirea și echipamentele necesare pentru a lucra în siguranță.

Spania are nevoie de 700.000 de muncitori în construcții

Sectorul construcțiilor se confruntă cu dificultăți importante în găsirea personalului calificat. Potrivit estimărilor Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), Spania are nevoie de aproximativ 700.000 de lucrători pentru a acoperi necesarul de personal din acest domeniu.

Cifra nu reprezintă numărul locurilor de muncă vacante în prezent, ci o estimare a necesarului de angajați. Una dintre principalele probleme este lipsa personalului care să înlocuiască generațiile care urmează să iasă la pensie în următorii ani.

Potrivit datelor citate de BBVA Research, aproape 68% dintre zidari au peste 45 de ani. Îmbătrânirea forței de muncă îi îngrijorează pe angajatori, care întâmpină dificultăți în atragerea tinerilor către acest domeniu.

Criza imobiliară din 2008 a agravat situația. Scăderea activității a dus la plecarea a mii de profesioniști și a redus numărul tinerilor care au ales meseriile din construcții.

Deși venirea muncitorilor străini a contribuit la acoperirea unei părți din necesarul de personal, sectorul continuă să se confrunte cu o lipsă de lucrători calificați.

În acest context, experiența Margaritei arată că zidăria poate fi o opțiune pentru cei care vor să-și schimbe profesia. După opt ani în domeniu, femeia a ajuns să câștige 33.000 de euro pe an, după ce anterior a lucrat în curățenie și administrație.