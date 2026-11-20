Totodată, Rusia a avertizat că o eventuală implicare în aceste discuţii a şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas, va conduce la colapsul negocierilor, relatează Agerpres, care citează EFE şi Reuters.

"Aşteptăm răspunsul lor la invitaţie", a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, după ce Putin a vorbit joi despre o astfel de invitaţie adresată Uniunii Europene pentru ca reprezentanţii acesteia să explice agenda cu care doresc să participe la viitoarele runde de negocieri de pace cu Ucraina, în condiţiile în care susţinătorii europeni ai Kievului insistă să fie la masa negocierilor.

Totuşi, diplomatul rus a ţinut să precizeze că o eventuală venire a europenilor la Moscova pentru discuţii nu înseamnă automat includerea lor în negocierile privind soluţionarea conflictului din Ucraina, la care Moscova şi Kievul participă cu mediere americană. "Este vorba despre acceptarea invitaţiei, dacă ei doresc acest lucru, şi de venirea lor la Moscova, dar aceasta nu înseamnă includerea lor în aşa-numitul format trilateral", a indicat Riabkov.

Ce propune Vladimir Putin europenilor

Preşedintele Putin a declarat joi, la o conferinţă de presă în oraşul chinez Shenzhen, la finalul summitului APEC, unde s-a întâlnit cu preşedinţii SUA şi Chinei, Donald Trump şi Xi Jinping, că Rusia a invitat UE să-şi trimită la Moscova reprezentanţii pentru a clarifica obiectivele pe care le urmăresc în timp ce insistă să fie acceptaţi la negocieri.

"Trebuie să înţelegem cu ce va participa Europa în aceste negocieri. Prin urmare, le-am propus europenilor prin canale diplomatice să vină la Moscova, astfel încât să putem înţelege poziţia lor", a spus Putin. El a adăugat că SUA insistă "continuu" ca Rusia să accepte reprezentanţi ai UE la masa negocierilor privind Ucraina.

Totuşi, Putin nu şi-a dat încă acordul ca UE să ocupe un loc la viitoarele runde de negocieri, în timp ce-i acuză pe europeni că sunt parte a conflictului prin sprijinul militar şi financiar oferit Ucrainei.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, referindu-se la invitaţia menţionată de Putin, că ar trebui găsit un loc neutru pentru o astfel de întâlnire.

Rusia respinge participarea Kajei Kallas

Şefa diplomaţiei UE, estona Kaja Kallas, insistă ca ea să reprezinte UE la eventuale discuţii cu Rusia, dar Ministerul rus de Externe a avertizat vineri că aceasta ar conduce la colapsul negocierilor.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a descris-o pe Kallas drept complet nepotrivită pentru a participa la astfel de discuţii şi a enumerat o lungă serie de declaraţii anti-ruseşti ale acesteia.

La un summit al UE desfăşurat vinerea trecută la Dublin, liderii celor 27 de state membre au refuzat desemnarea unui singur reprezentant al blocului comunitar pentru aceste negocieri mediate de SUA, optând pentru o întreagă echipă de reprezentanţi desemnaţi din rândul consilierilor de securitate naţională ai statelor din aşa-numitul grup E5, format din patru state membre ale UE, respectiv Germania, Franţa, Italia şi Polonia, plus Regatul Unit, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi Consiliului.