Comisia Europeană le-a premiat pentru proiectele prin care promovează un turism mai sustenabil, folosesc tehnologia și pun pe primul plan nevoile comunităților locale.

Cele două destinații au câștigat la categorii diferite. Ljubljana a fost desemnată câștigătoare la categoria orașelor cu peste 100.000 de locuitori, iar Calvià, la cea a destinațiilor cu o populație cuprinsă între 25.000 și 100.000 de locuitori.

Câștigătorii au fost aleși de un juriu european, după ce destinațiile finaliste și-au prezentat proiectele la Bruxelles, în perioada 18-19 noiembrie 2026.

Competiția din acest an a atras 83 de candidaturi din 24 de țări. Dintre acestea, 16 destinații au ajuns pe lista scurtă și au fost invitate să își prezinte realizările și planurile pentru dezvoltarea turismului.

De ce a câștigat Ljubljana

Ljubljana a convins juriul prin proiectele dedicate locuitorilor, schimbului de experiență și învățării continue. Orașul a obținut rezultate bune la criterii precum accesibilitatea, sustenabilitatea, digitalizarea și oferta culturală și a prezentat un program amplu de activități pentru 2027.

Un punct important al strategiei sale este folosirea datelor despre vizitatori pentru a îmbunătăți gestionarea turismului. Prin tehnologie și inovație, orașul urmărește să dezvolte servicii turistice mai creative și mai sustenabile și să atragă vizitatori în toate anotimpurile.

Cum vrea Calvià să schimbe turismul de masă

Calvià a fost apreciată pentru planurile de transformare a modelului său turistic. Municipalitatea vrea să se îndepărteze de turismul de masă și să promoveze o alternativă mai sustenabilă, care să atragă vizitatori pe tot parcursul anului.

Juriul a remarcat eforturile autorităților de a face din turism un motor al bunăstării economice, sociale și de mediu pe termen lung. Planurile urmăresc, totodată, o relație mai echilibrată între turiști, localnici și mediul înconjurător.

Experiența localității ar putea deveni un exemplu pentru alte destinații turistice consacrate care încearcă să își schimbe modul de administrare și să reducă efectele negative ale turismului de masă.

Ce vor face cele două destinații în 2027

Titlurile se înscriu în obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru turism durabil, care urmărește să facă sectorul turistic european mai competitiv și mai rezistent, accelerând în același timp tranziția verde și digitală și asigurându-se că și comunitățile locale beneficiază de pe urma turismului.

„Felicit călduros orașele Ljubljana și Calvià pentru desemnarea lor drept Capitale Europene ale Turismului în 2027. Această onoare recunoaște rolul lor de lider în turismul durabil și inovator, care aduce beneficii întreprinderilor, vizitatorilor și comunităților locale. Exemplul lor va inspira destinații din întreaga Europă”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport și turism durabil.

Pe parcursul anului 2027, cele două destinații își vor prezenta proiectele și vor împărtăși experiența cu alte orașe și regiuni europene. Ljubljana se va concentra pe accesibilitate, digitalizare, sustenabilitate și creativitate, în timp ce Calvià va promova inițiativele care susțin tranziția verde.

Ambele vor primi câte o sculptură realizată special pentru această distincție, care va fi expusă pe durata anului 2027. De asemenea, vor beneficia de promovare din partea Comisiei Europene și vor intra într-o rețea europeană de destinații care încurajează turismul inteligent și sustenabil. Rețeaua le va permite să colaboreze și să împărtășească exemple de bune practici.